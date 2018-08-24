В Баку для военнослужащих проведен концерт в честь праздника Гурбан (ФОТО)

24 августа 2018 17:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Для военнослужащих N-ской воинской части проведен концерт в честь праздника Гурбан, организованный Центром культуры Хатаинского района при поддержке Главного Управления культуры города Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Ведущей мероприятия была Хумай Мухтарова, которая поздравила всех с праздником Гурбан, пожелала достойной службы во имя защиты Азербайджана. В концертной программе своими композициями порадовала певица Хатун, а лирическими и патриотическими стихами поэтесса Лейла Гумбатова. Выступление было встречено овациями военнослужащих, которые также приняли участие в национальных песнях и танцах.

(Автор: Вугар Иманов)

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