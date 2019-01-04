Скончалась азербайджанская телеведущая Джейран Нариман (ФОТО)

4 января 2019 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 50-м году жизни после длительного онкологического заболевания скончалась азербайджанская журналистка, автор телепроектов и ведущая Джейран Нариман, сообщили Trend Life из близкого окружения журналиста.

Выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Работала в телекомпаниях Space и Lider, до последних дней была ведущей Dünya TV.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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