Алим Гасымов, Адалят Шукюров и рэпер Гурд в проекте памяти жертв 20 Января (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские исполнители и юные певцы посвятили видеопроект 29-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Народный артист Азербайджана Алим Гасымов, заслуженный артист Адалят Шукюров, рэпер Гурд, а также Нурай Рахман, Хакан Эфе Джан и другие юные исполнители подготовили новый видеопроект под названием "Şəhidlər ölmürlər!" ("Шехиды не умирают!), посвященный памяти жертв трагедии 20 Января.

Автор идеи проекта и руководитель Лала Газанфар.

Презентация видеопроекта состоится 18 января в 14:30 в пресс-центре Агентства международной информации Trend.

(Автор: Джани Бабаева)

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