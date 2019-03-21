В Санкт-Петербурге встретили весну по-азербайджански (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре восточных культур при Библиотеке имени Маяковского прошел праздник Новруз байрам.

Библиотека имени Маяковского в Петербурге – особое место: здесь можно взять домой книги на 30 восточных языках и диалектах, от фарси до японского. Нигде больше такую литературу нельзя получить иначе, как для работы в читальном зале – но миссия библиотеки, при которой открыт Центр восточных культур, состоит в том, чтобы культура Востока стала понятна и близка всем. Именно поэтому здесь постоянно проходят десятки мероприятий на разные темы.

«Мы хотим, чтобы люди читали книги, изучали жизнь и языки наших ближайших соседей. Поэтому мы популяризируем эту культуру и литературу. Ведь библиотека – это не только хранилище книг. Это огромный кладезь знаний, - рассказывает куратор проектов Центра восточных культур библиотеки имени Маяковского Анна Борбуль. – С Азербайджаном мы работаем не первый год: востоковед Шахназ Камаль регулярно читает у нас лекции об азербайджанской культуре, особенностях географии и климата, национальных праздниках, архитектурных памятниках. Люди приходят всегда, им интересно – потому что очень много чего можно узнать о такой, в общем-то, родной и близкой нам стране, как Азербайджан».

Праздник, посвященный Новрузу, в библиотеке проводят второй год. На столе – пророщенная пшеница и традиционные сладости, которые обязательно нужно отведать в Новый День (именно так переводится Новруз байрам). Шакербура – символ луны, пахлава – звезды, на столе горят свечи, а на экране прыгают через костры молодые ребята в национальных костюмах. «Как у нас на масленицу», - шепчутся на среднем ряду двестудентки. Они пришли в библиотеку заниматься и заглянули случайно – да так и остались: послушать про обычаи дружественной страны, где Новый год празднуют в день весеннего солнцестояния.

«Все началось 5 лет назад, когда я первый раз приехала в Петербург, чтобы учиться в аспирантуре. – Шахназ Камаль оглядывает зал: несмотря на большой опыт работы, она все еще волнуется перед каждым выступлением. - В библиотеке имени Маяковского мне предложили провести несколько мероприятий, посвященных культуре моей страны, и я, конечно, сразу согласилась. Тогда я организовала неделю азербайджанского кино, и с тех пор наша совместная работа и продолжается: лекции о языке, культуре, народном костюме… Есть постоянные посетители, есть новые лица, и мне очень приятно, когда подходят люди подходят и говорят, что много удивительного и нового узнали. Потому что конечно: в советские времена мы были вместе и знали друг друга лучше. Сегодня молодёжь, например, знает об Азербайджане не так много, и моя миссия – отчасти заполнить этот пробел».

Азербайджанские дети поют праздничные песни с пожеланиями счастья и мира. Супружеская пара в первом ряду переглядывается и улыбается – а некоторые отбивают такт рукой. «Шор-гогал – это символ солнца, как в России блины. В Новруз байрам соленый шор-гогал несут на кладбище, чтобы помянуть там усопших, а сладкий ставят на стол дома, чтобы встретить праздник», - рассказывает Шахназ Камаль. «У нас это одни и те же блины, одного вкуса, только для поминок на Масленицу в понедельник пекут, я читала», - негромко замечает пожила женщина своей подруге. После лекции все подходят к столу – соблюсти традицию, встретить весну.

«В городах России формат таких праздников сейчас очень востребован, - говорит руководитель Центра РАД, кандидат психологических наук Наталия Красовская. – Людям хочется узнавать что-то новое, они ходят на лекции и концерты – и я замечаю, что культура Азербайджана вызывает очень большой интерес. Это связано и с близким нашим соседством, и с исторической памятью народов, и с теми глубокими связями, которые существуют между нашими культурами, с тем, что все больше российских туристов приезжают отдыхать в Баку». А руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев полагает, что библиотека имени Маяковского делает очень важное дело, не только занимаясь просветительством, но и сближая народы: «Это очень важная работа, и отрадно знать, что специалисты из Азербайджана и России вместе выстраивают ее, помогают друг другу и совместно вносят вклад в развитие тех добрососедских, братских отношений, которые существуют и, я уверен, всегда будут существовать между нашими странами».

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