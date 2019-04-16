Названы первые номинанты Azerbaijan Golden Kids Awards 2019 (ФОТО)

16 апреля 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названы первые номинанты проекта Azerbaijan Golden Kids Awards 2019, организованного Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана), сообщила автор проекта, руководитель департамента культуры и искусств AKİB Улвия Бабирли.

Проект, посвященный Международному дню зашиты детей 1 июня, реализуется во второй раз с участием детей от 5 до 16 лет. Постеры участников распространяются в социальных сетях в апреле-мае. Главная цель – выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Победителям в различных номинациях будет вручен кубок Golden Kids Awards. Среди номинаций – "Лучший художник", "Лучший вокалист", "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая модель", "Лучший пианист", "Лучший скрипач", "Лучший детский хор", "Лучший танцор", "Лучший танцевальный ансамбль", "Лучший актер", "Лучший ведущий", "Лучший шахматист", "Лучший спортсмен" и т.д. Гала-вечер будет проведен 1 июня в Киноцентре "Низами".

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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