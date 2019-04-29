В Баку после ремонта открылся Музей Азима Азимзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось открытие после ремонта Мемориального музея народного художника Азербайджана Азима Азимзаде (1880-1943 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Выступая на мероприятии директор музея Ирада Азимзаде рассказала о деятельности учреждения культуры. Было отмечено, решение о создании Музея Азима Азимзаде было принято в 1965 году. Музей начал функционировать с 1968 года.

"Сейчас после ремонта музей вновь открывает свои двери посетителям. Наш долг передать нашу культуру, сокровищницу творчества выдающихся личностей будущим поколениям", - сказала она.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что Азим Азимзаде один из деятелей, который оставил большой след азербайджанской школы живописи.

Было подчеркнуто, что Азим Азимзаде как один из первых деятелей, удостоенный высокого звания "Народный художник Азербайджана", вписал свое имя в летопись нашего искусства. Сохранения наследия таких личностей имеет важное значение для представления нашей истории, культуры будущим поколениям.

Глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров в своем выступлении подчеркнул, что Музей Азима Азимзаде является значимым очагом культуры.

На мероприятии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник Ариф Гусейнов рассказали о творчестве Азима Азимзаде.

Отметим, что Азим Азимзаде является основоположником школы каpикатуpистов Азеpбайджана. Родился в 1884 году в семье рабочего-нефтяника. Отец хотел видеть его религиозным деятелем и определил сына в духовную школу. Но юный Азим с детства увлекался живописью. Не имея специального художественного образования, он работал в жанре сатирической графики, иллюстрации, политического плаката, а также в области театральной декорации. С 1906 года он начал деятельность в первом на Востоке сатирическом журнале "Молла Насреддин". Затем стал печататься в ряде журналов - "Мезели", "Бидж", "Келниййет" и других, продолжая высмеивать в карикатурах пережитки и пороки общества.

В 1914 году Азимзаде иллюстрировал сборник сатирических стихов Сабира "Хоп-хоп-наме". Им было создано много произведений книжной, журнальной и станковой графики.

При его активном участии в 1920 году в Баку была открыта художественная школа. Со дня основания школы и вплоть до конца своих дней Азимзаде преподавал в ней, а в 1932-1937 годах был директором школы. Скончался Азим Азимзаде в 1943 году.

(Автор: Джани Бабаева)

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