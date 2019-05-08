Формирование высококультурных и достойных людей в Азербайджане (ФОТО)

8 мая 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку стартовал проект "Культурология и устойчивое развитие", организованный Ассоциацией культуры Азербайджана и Центром культурологии "Симург" при содействии Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Симург".

Проект "Культурология и устойчивое развитие" осуществляется в форме дополнительного культурологического образования с использованием методов системного подхода.

"Главная цель - осуществление культурологических мастер-классов “Путь к совершенству”, направленных на гражданское содействие государству в формировании высококультурных, достойных людей в Азербайджане, как основы человеческого капитала, устойчивого, конкурентоспособного и безопасного развития страны, а также подготовка и публикация одноименной культурологической монографии для просвещения населения республики", - отметил руководитель Ассоциации культуры Азербайджана "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Фуад Мамедов,

Первый мастер-класс "Путь к совершенству" был проведен в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана для ведущих специалистов аппарата ГК.

В течение мая будет проведено еще девять мастер-классов для руководящих работников министерств и ведомств республики, неправительственных организаций, учителей, журналистов и других специалистов, молодежи, а также в городе Гусар и в одном из вузов Турции.

Участники мастер-классов получат культурологические сертификаты "Путь к совершенству", учрежденные Советом господдержки НПО при Президенте Азербайджана и президиумом Ассоциации культуры Азербайджана "Симург". Участникам проекта будут также выданы диски с презентационными материалами, отражающими универсальные культурологические знания об актуальных проблемах устойчивого развития, мировой культуры и цивилизации, а также технологиях самосовершенствования личности и готовящуюся к изданию культурологическую монографию "Путь к совершенству".

(Автор: Вугар Иманов)

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