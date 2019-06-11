Посол Австрии в Азербайджане посетил Международный центр мугама

БАКУ /Trend Life/ - Посол Австрии в Азербайджане Бернд Александр Байерль посетил Международный центр мугама в Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В ходе визита состоялась встреча директора Центра, народного артиста Мурада Гусейнова и посла Австрии в Азербайджане Бернда Александра Байерля.

Посол Австрии в Азербайджане дал высокую оценку деятельности, а также проектам Международного центра мугама.

В ходе встречи состоялось обсуждение будущих перспектив совместного сотрудничества, вопросов, касающихся пропаганды этнической музыки. Стороны обменялись мнениями о проведении, как в Австрии, так и в Азербайджане выставок, реализации научно-исследовательских и музыкальных проектов, пропагандирующих этническую музыку.

Напомним, что Международный центр мугама в Баку наряду с концертной деятельности осуществляет ряд широкомасштабных международных проектов, одним из которых является проект "Жемчужины этнической музыки". Эти проекты реализуются в сотрудничестве с дипломатическими миссиями, аккредитованными в Азербайджане.

Так, 16 марта текущего года Центр совместно с Азербайджанской национальной консерваторией, посольством Австрии и Азербайджанским университетом языков провел международный научный семинар на тему "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов". В художественной части мероприятия в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" состоялся концерт старинной восточной и западной музыки в исполнении австрийского музыковеда, профессора Томаса Шалабека и ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвуки веков") под управлением народного артиста, профессора Фахреддина Дадашева.

Отметим, что в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран вместе с азербайджанскими исполнителями мугама выступали с концертными программами.

Также Центром были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китае, Марокко, Индии, России, Грузии.

Установление связей с организациями, функционирующими в сфере музыки в зарубежных странах, а также международное сотрудничество являются приоритетом направления деятельности Международного центра мугама.

В Центре юные исполнители познают тонкости мугамного искусства, составляющего основную часть азербайджанской музыкальной культуры. Здесь проводятся концерты, вечера известных мастеров мугама, международные конференции и фестивали.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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