Азербайджанская молодежь дает клятвоприношение и будет готовиться в экстремальных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Горанбойском районе Азербайджане стартовал второй проект "Marş İrəli" (Вперед, марш!), в рамках которого создан молодежный военно-патриотический лагерь, организованный общественным объединением İrəli (Вперед) при содействии Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе İrəli.

Перед церемонией открытия участники проекта возложили цветы памятнику Гейдара Алиева в Парке культуры и отдыха имени Гейдара Алиева и почтили память героев в Аллее шехидов, павших в Карабахской войне против армянских оккупантов.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов Карабахской войны, проведена церемония клятвоприношения.

Председатель İrəli Миргасан Сеидов и глава Исполнительной власти Горанбойского района Магеррам Гулиев подчеркнули, что Азербайджан имеет сильную армию, государство и народ – едины, а проект направлен на дальнейшее развитие молодежи, раскрытие и реализацию их потенциала в военно-патриотической сфере. Было отмечено, что азербайджанская молодежь воспитывается на высоких морально-нравственных ценностях, любви и преданности Родине и всегда готова встать на защиту страны от агрессоров. Главная цель проекта – воспитание молодежи в военно-патриотическом духе, прививание навыков военного дела, повышение уровня знаний ведения информационной войны в социальных сетях и СМИ, организация плодотворного и полезного досуга.

В течение 10 дней в регионах страны, учитывая гендерное равенство, был проведен отбор около 150 участников проекта от 17 до 25 лет. Участники проекта пройдут испытания на физическую и психологическую выносливость, а посредством просветительских семинаров, мотивационных и симуляционных игр, овладеют базовыми знаниями ведения военных действий, навыками выживания в экстремальных условиях. Тактическая, социальная, интеллектуальная, психологическая и спортивная подготовка, несение караульной службы, огневая подготовка, топография, подготовка командирского состава и другие моменты военного дела будут представлены в рамках проекта. Все мероприятия будут проведены с участием профессионалов и военных специалистов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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