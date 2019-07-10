Стартовал проект Azərbaycan Gənclik Ödülləri – выбирают самую талантливую молодежь

10 июля 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Стартовал проект Azərbaycan Gənclik Ödülləri, который выберет самую талантливую молодежь из различных сфер Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы Caspian Events Group.

Azərbaycan Gənclik Ödülləri пройдет в соответствии с концепцией престижной турецкой премии Türkiyə Gənclik Ödülləri. Победители премии в различных категориях будут определены посредством опроса в социальных сетях и различных ресурсов, решением жюри и оргкомитета.

Главная цель проекта – выявление успешной талантливой молодежи, популяризация среди широкой общественности, стимулирование для дальнейшей деятельности. Часть лауреатов премии Azərbaycan Gənclik Ödülləri получит возможность принять участие в международных проектах.

Национальный директор Azərbaycan Gənclik ödülləri – Турал Алекперов, исполнительный директор – Илмирза Агабеков.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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