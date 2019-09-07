Подписан меморандум о партнерстве между школами Азербайджана и Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во время проведения Международного юношеского кинофестиваля Salam Баку посетила делегация из государственной школы в Индии - Techno India Group, сообщили Trend Life организаторы фестиваля.

Главный академический координатор Techno India Group – Мира Бхаттачария посетила кинофестиваль Salam, где пожелала успехов участникам и выразила благодарность директору фестиваля и кинокомпании "Нариманфильм", заслуженному работнику культуры Нариману Мамедову.

Делегации прибыла в Баку в рамках Программы школьного обмена между государственной школой Techno India Group и средними школами Азербайджана. Данная программа обмена станет платформой для организации обучения и предоставит учащимся двух стран большие возможности. Планируется начать программу обмена с сентября этого года.

В результате посещений средних школ в городе Баку, был подписан меморандум о партнерстве между школами.

Techno India - это группа колледжей, средних и начальных школ, расположенных в Калькутте и Западной Бенгалии (Индия), основным направлением которых является – инженерия и менеджмент. Колледжи и школы были основаны в 2001 году группой Techno India.

Напомним, что в CinemaPlus Amburan Mall со второго по пятое сентября текущего года прошел первый Международный юношеский кинофестиваль Salam. В фестивале приняли участие юноши и девушки от 13 до 17 лет из 11 стран - Азербайджана, Турции, России, Украины, Грузии, Италии, Германии, Хорватии, Македонии, Пакистана и Индии. Участники фестиваля совместно просмотрели фильмы мирового и азербайджанского кинематографа, обсудили их с участием профессионалов в сфере кино, а также приняли участие в определении победителей путем голосования в качестве жюри. Были также организованы показы внеконкурсных фильмов, проведены мастер-классы, состоялись встречи с актерами и режиссерами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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