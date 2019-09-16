В Гобустане будет представлена интересная программа в рамках Дней европейского наследия

БАКУ /Trend Life/ - В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 19 и 20 сентября в рамках Дней европейского наследия пройдет День открытых дверей, сообщили Trend Life.

Гостям будут представлены выступления инструментального ансамбля "Бута", организованы мини-туры "Гобустан за кадром" по местам съемок фильмов (“Последний перевал”, “Семеро сыновей моих”, “Свет погасших костров. Деде Горгуд” и т.д.), под руководством народного художника Арифа Гусейнова проведен мастер-класс для детей и представлена ярмарка-продажа работ детей с ограниченными физическим возможностями.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Дни европейского наследия (European Heritage Days) проводятся по инициативе Совета Европы в более 50 странах мира. Это ежегодный фестиваль, когда свои двери открывают многие популярные и интересные архитектурные памятники, здания, объекты и помещения, некоторые из которых закрыты для посещения в обычные дни. Дни европейского наследия – известное культурное общественное мероприятие, направленное на укрепление исторического сознания и народного духа граждан страны. Многие из памятников и исторических зданий к фестивалю подготовят особую культурную программу, экскурсии, концерты или выставки.

(Автор: Вугар Иманов)

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