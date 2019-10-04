В Азербайджане будут активно развивать барную культуру безалкогольных напитков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана побывали на BAROMETER International Bar Show 2019, который прошел в Киеве. Мероприятие направленно на развитие барной культуры, популяризации профессии бармен и повышение уровня их профессионализма. За три дня Barometer 2019 собрал всех, кто имеет отношение к барной культуре: от любителей экстравагантных коктейлей до легендарных гуру и звезд барного мира. Спикеры из разных стран провели свои лекции и вместе с гостями исследовали источники креативности и развития индустрии.

Национальный директор проекта Monin Cup Azerbaijan, директор Art kofe Анар Гулиев поделился с Trend Life впечатлениями о фестивале и развитии барной культуры безалкологлных напитков в Азербайджане.

"Международное шоу BAROMETER состоит из барной зоны, где гостей своими коктейлями угощают лучшие бары Украины и мира, а также из образовательной зоны, где проводятся мастер-классы по работе и управлению барами. Традиционно мероприятие посещают тысячи профессионалов и любителей, в том числе лучшие бармены и баристы Баку для повышения профессионального уровня. Наша задача - развивать барную культуру в Азербайджане. Конечно, мы перенимаем западный опыт, но у нас есть своя специфика. Мы живем в мусульманской стране, и огромную популярность у нас имеют безалкогольные коктейли. В разных странах и барах безалкогольные коктейли называют по-разному – "девственными", "вёрджин" (от английского virgin - девственный, чистый) или "моктейлями" с английского переводится как mock – ложный и cocktail – коктейль). Наши ребята создают целые концепции по этим категориям. Поэтому будем активно стараться развивать этот сегмент барной культуры", - сказал Анар Гулиев.

Бары и само понятие барной культуры пришло к нам из Америки. Примерно двести лет назад, во время освоения Дикого Запада, в маленьких городишках строили небольшие заведения, в которых посетители могли выпить алкогольные напитки и поесть. Хозяева трактиров тогда не без основания отгораживались от посетителей прочным барьером, выставляя на массивную стойку старателям, ковбоям и разного рода путешественникам бокал напитка, сандвич или горку жареных земляных орехов. За многие годы бары претерпели ряд изменений, но сам по себе характер обслуживания в барах "без задержки" закрепился за этим видом заведения. В настоящее время бар - это предприятие, которое организует отдых посетителей в уютной обстановке, где можно заказать напитки, закуски, коктейли, послушать музыку, посмотреть выступление артистов варьете, организовать банкет и т.д. У барменов даже есть своя организация - Международная ассоциация барменов (International Bartenders Association - IBA).

"Индустрия барного дела не стоит на месте, а постоянно развивается. Придумываются новые вкусовые сочетания, технологии, бизнес-модели, рекламные концепции, которые ведут к развитию барного дела, как составляющей индустрии гостеприимства и туризма. Данный сегмент играет особую роль в развитии международного туризма и способствует созданию наиболее комфортных условий для въезжающих туристов, которые привержены к данной культуре в своих странах", - отметил Анар Гулиев.

Кстати, барная культура в разных странах отличается. В Америке больше принят расслабленный стиль, неторопливый бармен смешивает традиционные коктейли. С ним можно пообщаться на самые разные темы. В европейских заведениях такого типа бармены встречают клиентов как своих друзей, могут рассказать клиентам о своих проблемах, поинтересоваться его делами. Обстановка в барах Европы скорее напоминает домашнюю, в заведениях царит уютная и спокойная атмосфера. Европейский стиль барменского искусства предполагает применение необычных, экзотических составляющих. Еще одним отличием европейских питейных заведений можно назвать то, что бары Европы имеют социальную (например, для художников или актеров) или тематическую (ретро-бары, бары модерн) специализацию.

(Автор: Вугар Иманов)

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