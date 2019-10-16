Самый вкусный хлеб в Азербайджане - аромат, вкус, запах и хрустящая корочка (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни, – это, конечно же, хлеб. Его запах и вкус гипнотизируют. Хлеб веками был символом изобилия и процветания. Поэтому не удивительно, что у него и есть свой праздник – Всемирный день хлеба (World Bread Day), который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Кстати, к этому же событию приурочен и ещё один праздник – Всемирный день продовольствия.

Как и во все времена, в любой стране мира хлеб и хлебобулочные изделия пользуются неизменной любовью. В Азербайджане всегда бережно и трепетно относились к хлебу, с особым священным таинством. Ему отводилось самое почетное место на столе, он был и остается символом жизни. Хлеб на столе - признак благословения Свыше. Хлеб всегда подается первым, потому что он - король стола. Считается величайшим грехом выбросить его, или сломать над коленом. Хлеб для нас настолько священен, что если случайно он падает из рук, то поднимаем его и три раза целуя, прикладываем к глазам. У нас принято, если желаешь пригласить человека к трапезе, то обязательно спрашивают "Хлеба поешь?". Почтительное отношение нашего народа к хлебу идет испокон веков - им по-прежнему клянутся, разламывают хлеб обязательно двумя руками, чтобы не обронить нечаянно крошек на пол и поминают имя Всевышнего "Бисмиллах", а древняя пословица гласит "С кем преломил хлеб, тот твой друг навсегда".

Спросите любого уроженца Азербайджана, подолгу отсутствующего на Родине, чего ему больше всего не хватает на чужбине? И, в большинстве случаев, он ответит - азербайджанского хлеба! И, неважно, какой это хлеб: ароматный с корочкой "круглый" заводской, традиционный чурек, выпекаемый в тендире или же нежный как шелк лаваш, который готовится на выпуклой сковороде садж. Самый вкусный хлеб в Азербайджане!

В нашей стране культура изготовления и потребления хлеба очень высока. Это касается как его качественных, так и количественных характеристик. В 2016 году в Баку даже прошел Международный фестиваль хлеба. Среди любимых видов хлеба стоит выделить - лаваш, юха, аппек, фетир, чурек, сангак, хамралы, кята, тендир, ширин-чурек и т.д. Выпекают все, как правило, на раскаленных стенках традиционной керамической печи (шарообразного или кувшинообразного вида) – тендир,в которой выпечка получается отменной и наделена неповторимым ароматом, вкусом, запахом и хрустящей корочкой. Хлеб печется, прилепляясь к стенам тендира. Хлеб из тендира имеет особый способ приготовления во многих регионах Азербайджана. Перед выпечкой хлеб следует смазать яичной кокеткой или айраном, а иногда и шафраном. Запах свежего хлеба, взятого из печи тендира, поднимает настроение. Свежий хлеб получается настолько вкусным, что люди едят его отдельно от других продуктов.

Лаваш - это хлеб имеющий форму блина, который готовится на садж (железная тарелка). Это мучное изделие является национальным традиционным продуктом Азербайджана, история появления которого насчитывает уже более шести тысяч лет. Кстати, азербайджанский лаваш включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вообще для Азербайджанской кухни свойственно выпекать хлеба тонкой формы. Маленькие лепешки с удивительно приятным вкусом - юха, их часто используют в качестве оболочки, для различных блюд заворачивая в выпечку - сыр, колбасу, рыбу или мясо. Фетир - выпечка из слоеного тонкого теста больше походящая на пироги, которые в своем составе имеют различные начинки. Чурек - хлеб продолговатой овальной формы с утолщенными краями. Сангак - этот вид хлеба выпекается в печи из красного кирпича, на небольших камнях, и в основном используется для супов и жирных блюд, таких как пити и бозбаш.

В Азербайджане также существует множество традиций и обычаев, связанных с хлебом. Например, за три дня до свадьбы пожилые и молодые замужние женщины собираются и идут в дом жениха или невесты, чтобы испечь хлеб (чорак-биширди). Они замешивают тесто, разрезают его на куски, раскатывают и выпекают лаваш. Первый испеченный хлеб дают матерям жениха и невесты. Они говорят: "Благословен стол твой и да будет хлеб твой горячим!". Во многих селах Азербайджана в дни бракосочетания буханку хлеба приходится делить между родственниками жениха и невесты. Люди верят, что те, кто получит большие куски, будут иметь большее изобилие. Кроме того, когда невеста выходит из дома отца, считается, что резка буханки хлеба над головой привлекает изобилие. Конечно, всё это лишь народные поверья. В национальном фольклоре есть множество песен, различные поговорки, афоризмы, баяты (народные стихи) и даже проклятия, связанные с хлебом. Например, "Потерявший хлеб, хлеба не найдёт".

Интересно, что самый древний тендир был найден на территории Азербайджана и относится к эпохе энеолита. Еще в первой половине XVII века Адам Олеарий писал про различные виды азербайджанского хлеба: "комач - хлеб толщиною в 3 пальца и длиной с поллоктя; лаваш - круглый хлеб толщиной в полдюйма; пеасекеше - длиной с локоть, его налепляют на домовую печь или тенур и проводят по нему борозды пятью пальцами; сенгек - взбиваемый на круглых булыжниках, которыми обкладываются некоторые печи, отчего хлеб этот горбатый: юха - тонкий хлеб, почти как бумага, длиной с локоть". А известный российский историк Б.А.Гордонова говорит о более раннем появлении тендира: "Во II тысячелетии до н.э. на территории Азербайджана наступила эпоха бронзы. Значительного уровня достигла культура земледелия, стало выделяться ремесленное производство (обработка металлов, гончарное производство, кожевенное дело и т.п.). Садоводство и виноградарство на территории Азербайджана существовали, начиная с эпохи бронзы. Широко была распространена также выпечка хлеба в тендирах, которые и в наши дни бытуют в районах и даже в городах".

И от того, как сделан тендир, тоже вкус чурека зависит. В Азербайджане его изготовляют только женщины - из кирпича и глины с добавлением соломы, козьей шерсти, соли, чистого речного песка и воды, конечно. "Добрые, нежные руки должны создать тендир - место рождения чурека",- так объясняют эту древнюю традицию мудрые старцы, повторяя истину через века "Поклонись хлебу!".

(Автор: Вугар Иманов)

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