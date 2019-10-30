Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел Х съезд Союза композиторов Азербайджана (СКА). На открытии был заслушан отчет председателя СКА, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Союз композиторов Азербайджана является самой большой творческой организацией профессиональных композиторов и музыковедов страны. Фирангиз Ализаде рассказала об успехах, достигнутых за последние годы в стране и за рубежом, государственной заботе о молодых талантах, о реализованных проектах по сохранению и развитию лучших традиций классики национальной музыки и мировой музыкальной культуры. Было подчеркнуто, что современная азербайджанская музыкальная культура построена на основе очень богатой композиторской школы и со стороны государства уделяется особое внимание. Произведения азербайджанских композиторов всегда вызывают большой интерес на международных музыкальных фестивалях. За отчетный период 2013-2019 годов композиторы и музыковеды своим творчеством служили развитию национальной музыкальной культуры, новыми произведениями достойно продолжили традиции национальной композиторской школы. С участием Союза композиторов были проведены Дни азербайджанской музыки в различных городах и странах, творческие вечера в честь композиторов и музыкальных деятелей Азербайджана, реализованы проекты для молодых музыкантов в области симфонической, камерной музыки и песни, концерты местных и иностранных композиторов, научные конференции.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что Союз композиторов Азербайджана, который в этом году отмечает 85-летие, внес большой вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся композиторы своим многогранным творчеством вписали имена в мировую историю музыкального искусства, было реализовано множество значимых проектов.

На съезде состоялись выборы в руководящие органы СКА. Было избрано новое правление СКА в составе 21 человека и контрольно-ревизионная комиссия из 5 человек. По итогам открытого голосования участников съезда народная артистка Фирангиз Ализаде единогласно вновь была избрана председателем СКА на ближайшие 5 лет. Отметим, что Фирангиз Ализаде занимает эту должность с 2007 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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