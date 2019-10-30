Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)

30 октября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел Х съезд Союза композиторов Азербайджана (СКА). На открытии был заслушан отчет председателя СКА, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Союз композиторов Азербайджана является самой большой творческой организацией профессиональных композиторов и музыковедов страны. Фирангиз Ализаде рассказала об успехах, достигнутых за последние годы в стране и за рубежом, государственной заботе о молодых талантах, о реализованных проектах по сохранению и развитию лучших традиций классики национальной музыки и мировой музыкальной культуры. Было подчеркнуто, что современная азербайджанская музыкальная культура построена на основе очень богатой композиторской школы и со стороны государства уделяется особое внимание. Произведения азербайджанских композиторов всегда вызывают большой интерес на международных музыкальных фестивалях. За отчетный период 2013-2019 годов композиторы и музыковеды своим творчеством служили развитию национальной музыкальной культуры, новыми произведениями достойно продолжили традиции национальной композиторской школы. С участием Союза композиторов были проведены Дни азербайджанской музыки в различных городах и странах, творческие вечера в честь композиторов и музыкальных деятелей Азербайджана, реализованы проекты для молодых музыкантов в области симфонической, камерной музыки и песни, концерты местных и иностранных композиторов, научные конференции.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что Союз композиторов Азербайджана, который в этом году отмечает 85-летие, внес большой вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся композиторы своим многогранным творчеством вписали имена в мировую историю музыкального искусства, было реализовано множество значимых проектов.

На съезде состоялись выборы в руководящие органы СКА. Было избрано новое правление СКА в составе 21 человека и контрольно-ревизионная комиссия из 5 человек. По итогам открытого голосования участников съезда народная артистка Фирангиз Ализаде единогласно вновь была избрана председателем СКА на ближайшие 5 лет. Отметим, что Фирангиз Ализаде занимает эту должность с 2007 года.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
  • Состоялись выбор председателя Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
Известные деятели культуры поздравили с юбилеем азербайджанских композиторов (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 29 октября 14:37
Станет ли вновь Фирангиз Ализаде председателем Союза композиторов Азербайджана?
Культура 25 октября 18:15
В Баку почтили память Муслима Магомаева - прошло 11 лет со дня смерти…(ФОТО)
Социум 25 октября 18:05
На Музыкальном фестивале в Баку прозвучат 100 произведений(ФОТО)
Культура 25 октября 18:00
Юбилей Союза композиторов Азербайджана отметят Музыкальным фестивалем
Культура 23 октября 11:22
Франгиз Ализаде: Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - невероятный дар в память о Насими
Политика 12 октября 08:49
Лента новостей
Консервное предприятие Азербайджана наращивает объемы производства своей продукции
Бизнес 18:21
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение
Финансы 18:20
Через иранскую провинцию Меркези экспортировано продукции на $ 611 млн
Экономика 18:18
Президент Ильхам Алиев: Памятник Нжде до сих пор не демонтирован и это вызывает очень большие вопросы относительно искренности армянской стороны
Политика 18:16
Производитель консервированной продукции увеличит объемы экспорта соков в Европу
Бизнес 18:13
Эксперт рассказал о факторах развития страхового рынка в Азербайджане
Финансы 18:08
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает электроприборы путем тендера
Тендеры 17:53
Демонтированные в Баку водяные баки можно заменить на пластмассовые (ФОТО) (Эксклюзив)
Общество 17:53
МИД Азербайджана: В Госдеп США будет направлена нота протеста
Политика 17:52