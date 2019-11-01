Сакит Мамедов избран почетным сенатором Европейского экономического сената (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный азербайджанский художник Сакит Мамедов избран почетным сенатором Европейского экономического сената (European Economic Senate, EES), сообщил Trend Life мастер кисти.

Представительная делегация сенаторов Европейского экономического сената, среди которых были президент EES Инго Фридрих (вице-президент Европарламента 2004-2007 годы, один из инициаторов принятия флага Совета Европы), Даниэль Берджел, Майкл Джагер, Ираж Алипур, Барбара Колм, Хорст Мартин Хейц, Зигфрид Клигель, Хейц Виланд, Амир Садик Алипур и Дин Джевик, посетили закрытие выставки Сакита Мамедова под названием "Опализм", посвященной 60-летию маcтера киcти, и проходившей в Центре культуры и творчества Tophane-i Amire Университета изобразительных искусств имени Мимара Синана в Стамбуле.

В экспозиции было представлено более 160 работ Сакита Мамедова - основоположника стиля опализма. Стиль написания картин - опализм происходит от минерала опала, широко используемого в ювелирном деле. Гости высоко оценили представленные работы, отметив оригинальность и самобытность картин.

Церемония избрания и вручение почетного сертификата прошла в одном из лучших университетов Турции - Yeditepe University. Инго Фридрих отметил большой вклад в развитии культурной жизни Европы, диалога между политиками, бизнесменами и общественными деятелями. Сакит Мамедов стал первым творческим человеком из стран СНГ, удостоенным этой чести. Сакит Мамедов выразил искреннюю признательность за высокую оценку его творческой и общественной деятельности, и призвал к миру на земле, прекращению конфликтов и войн во имя будущего человечества. Художник также подчеркнул вклад Азербайджана в развитие мультикультурализма и толерантности в Европе, его пути следования демократическим ценностям. Для гостей был организован званый ужин.

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", профессор, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, обладатель Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, почетный член Римской Академии современного искусства, действительный член Академии искусств мира, действительный член академии "Турецкий мир", лауреат Международной премии имени Ататюрка, лауреат Японской Международной премии. В честь юбилея Европейской академией естественных наук (ЕАЕН) изготовлена юбилейная марка, а из серии "Великие люди" Академии решением Европейского научного сообщества изготовлена медаль "Сакит Мамедов". Он также обладатель национальных золотых медалей "Сын отечества" и премии "Деде Горгуд", награжден золотыми медалями и орденами Сербии, Турции, Германии, России, Италии Франции, Китая, Португалии и т.д., среди которых – "Шпитцвег", "Леонардо да Винчи", "Моцарт", "Святой Георгий", "Большая золотая рыцарская звезда", "Золотая звезда", "Золотой ангел", "Золотая корона", "Честь Европы", Креста Александра "За заслуги", "Орден Дружбы", "Звезда сенатора Международного рыцарского союза", "Императора Александра I", "Вера", престижной российской премии "Человек тысячелетия". Автор более 10 книг (каталогов). Его работы выставляются во многих престижных галереях мира, он участник выставок в США, Германии, Франции, Италии, Турции, Бельгии, России, Чехии, Швеции, Польше, Австрии, Венгрии, Австралии, более 70 странах. Произведения художника находятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира.

(Автор: Вугар Иманов )

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