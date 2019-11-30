В Азербайджане впервые стартует специализированная Олимпиада среди учителей

30 ноября 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане стартует специализированная Олимпиада среди учителей, организованная при поддержке Центра исследований и развития образования, Министерства молодежи и спорта, Министерства образования, Союза молодежи YAP, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана и книжного дома “LİBRA”.

В проекте могут принять участие студенты III и IV курсов по педагогическим специальностям, учителя, работающие на постоянной основе и по контракту, все не работающие лица, но имеющие педагогические специальности. Цель олимпиады - стимулирование студентов III и IV курсов, работающих в этом направлении, преподавателей в возрасте до 29 лет, дальнейшее повышение их интереса к профессии, поддержка интеллектуального роста молодежи.

Олимпиада пройдёт по 9 специальностям (начальная школа, азербайджанский язык и литература, английский язык, математика, история, география, химия, физика, биология) в два этапа - в Баку, Сумгайыте, Лянкяране и Гяндже, до 500 человек примут участие в финальном этапе. Лучшие будут отмечены ценными подарками от спонсоров.

Для участия в проекте необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке https://taim.az/olimpiada.

Присоединяйся к специализированной олимпиаде, докажи всем свои знания!

Для подробной информации: +994774970081, +994518618346, +994553338353, info@taim.az. Адрес: Баку, около метро Нариманова, Ахмед Раджабли 4/6

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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