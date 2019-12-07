Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)

7 декабря 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Нур-Султане состоялась торжественная церемония награждения участников Международного творческого конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников средства массовой информации, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает Trend Life со ссылкой на СМИ Казахстана. Организаторы мероприятия – Библиотека и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

На церемонии открытии выступили директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сопредседатель Конкурсной комиссии Амерхан Рахимжанов и заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Алькей Маргуланулы. Было отмечено, что ежегодный конкурс проводится с целью освещения достижений страны за годы независимости, популяризации «модели Назарбаева», идей и инициатив Елбасы как основы казахстанской государственности.

На суд жюри в этом году было представлено 532 работы по 5 номинациям. Были отмечены представители Казахстана - победители в номинациях: «Лучшая статья в газетах и журналах» – Хайрат Сатаев, «Лучший телевизионный материал» - Дархан Абдыуахит, «Лучший радиоматериал» - Нурмат Мансур, «Лучшая публикация в интернет СМИ» - Арман Сулейменов.

Особенностью конкурса в этом году стала новая номинация «Лучшая публикация в зарубежных СМИ». Свои работы прислали журналисты из Азербайджана, Германии, России, Турции и Японии. Победителем был признан Рустам Гасымов (Азербайджан), второе место - Гузаль Заитова (Турция), третье - Наоки Мацумото (Япония).
«Я очень рад получить столь престижную награду. Впервые в Нур-Султане я побывал в июне текущего года. Был очень впечатлен городом, казахской культурой, гостеприимством народа. Впечатлений было настолько много, что только часть из них вошла в статью, предоставленную мной на конкурс, где я затронул многогранную деятельность Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленную на создание развитие и укрепление нации, международную безопасность, антиядерное движение, интеграцию тюркского мира, а также укрепление азербайджано-казахстанских отношений, которые сейчас переживают особый подъем и стремительно развиваются», – отметил Рустам Гасымов.

Лауреатам конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» были вручены денежные призы, нагрудные знаки и дипломы. Церемония сопровождалась музыкальными номерами казахстанских артистов оперного и эстрадного искусства.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
  • Азербайджанский журналист признан лучшим в Казахстане (ФОТО)
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