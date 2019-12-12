В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

12 декабря 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Вечер прошел при организации Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана.

Вниманию гостей мероприятия был представлен документальный фильм "Смертная казнь – пожизненное заключение", снятый Общественным объединением по поддержке пропаганды национальных ценностей "Obyektiv", и при финансовой поддержке Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана.

Выступивший на вечере руководитель отдела по связям с общественностью Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана Эльмеддин Бехбуд, рассказав о проводимой азербайджанским государством политике гуманизма, отметил, что презентация в Международный день прав человека фильма об отмене общенациональным лидером Гейдаром Алиевым смертной казни является закономерной.

Председатель Общественного объединения по поддержке пропаганды национальных ценностей "Obyektiv" Мубариз Аскеров рассказал о насущной необходимости съемок данного фильма, а также о реакции общества на отмену смертной казни.

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане (омбудсмен) Сабина Алиева, выступив на мероприятии, отметила, что азербайджанское государства ставит превыше всего соблюдение прав и свобод человека. Она добавила, что отмена 10 февраля 1998 года основоположником современного азербайджанского государства Гейдаром Алиевым смертной казни имеет исключительное значение в деле защиты прав человека.

Председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана Азай Гулиев в своем выступлении рассказал об исключительных заслугах основоположника современного азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева в сфере защиты прав и свобод человека.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • В Международном центре мугама состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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