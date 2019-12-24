Азербайджанским звездам и деятелям культуры вручены государственные награды (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку состоялась торжественная церемония в связи с присвоением группе азербайджанских деятелей культуры и искусства почетных званий, награждением орденами и медалями, согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Trend Life.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев рассказал о заботе и внимании государства к деятелям культуры и искусства.

Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера Гейдара Алиева. Азербайджанская культура пропагандируется в мире, принимается на уровне международных организаций. Это стало возможным благодаря выдающейся деятельности главы государства и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства почетные награды – Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики, орден "Шохрат", медаль "Терегги", удостоверения о присвоении званий "Народный артист" и "Заслуженный артист".

Среди награжденных – Ялчин Адыгёзалов, Нураддин Мехдиханлы, Рамиз Новруз, Бести Бекирова, Кязым Абдуллаев, Малейка Асадова, Али Нур, Мири Юсиф Мирбабаев, Тунзаля Агаева, Ройа Айхан и другие.

Награжденные выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку их деятельности со стороны государства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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