В заповеднике "Гобустан" почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном историко-художественном заповеднике "Гобустан" состоялось мероприятие, посвященное 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life. Минутой молчания была почтена память жертв 20 Января и героических сынов Родины, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Директор заповедника Вугар Исаев рассказал о трагических событиях 20 января 1990 года, отметив, что этот день вошел в историю Азербайджана, как одна из самых скорбных, и в то же время, наиболее славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа за свободу.

«Своей кровью наши шехиды вписали еще одну страницу в героическую летопись народа, пожертвовав собственными жизнями за независимость и территориальную целостность Азербайджана», - сказал Вугар Исаев.

Было подчеркнуто, что первая политико-правовая оценка трагедии 20 Января на государственном уровне была дана общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный трагедии 20 Января, учащимися полной средней школы №321 поселка Гобустан Гарадахского района исполнена литературно-художественная композиция, а также экспозиция работ учащихся художественных курсов Культурного центра Службы государственной безопасности и представлен фотостенд, посвященный трагическим событиям тех дней.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. в В результате этого преступления погибло 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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