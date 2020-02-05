Новое дыхание азербайджанских кулинаров (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku прошел Конгресс кулинаров Азербайджана, организованный общественной организацией "Ассоциация кулинарных специалистов Азербайджана" (АКСА). Как сообщили Trend Life организаторы, в мероприятии приняло участие более 300 специалистов в этой области, а также представители различных компаний и организаций.

Основными темами конгресса стали: презентация фестиваля кулинарии "Золотой Шах", в рамках которого пройдет Чемпионат национальной кухни Азербайджана, презентация возможностей корпоративного членства, выступления специалистов и партнеров, а также отчет о проделанной работе и планы на 2020 год. Было отмечено, что АКСА за 2019 год с успехом представила Азербайджан в девяти странах, завоевав золотые и серебряные медали на двух международных соревнованиях, отправила трех своих представителей на зарубежный семинар судей и провела чемпионат страны по кулинарному искусству. В этом году планируется уделять больше внимания работе со студентами и с международными организациями, провести несколько значимых мероприятий и работать над консолидацией сообщества поваров.

"Итогами первого конгресса, проведенного в 2018 году, стали создание Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана и учреждение чемпионата страны – Chefs Cup. Итогами нынешнего конгресса можно назвать решение создать организации для молодых поваров и планы по проведению плодотворных реформ в кулинарном образовании, во взаимоотношениях работник-работодатель и условиях труда для многих поваров", - говорится в сообщении АКСА.

Более подробно о деятельности АКСА можно узнать на сайте https://chefs.az/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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