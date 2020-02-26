Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО)

Социум 26 февраля 2020 16:49 (UTC+04:00)
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 мирных жителей разного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений, 1275 - взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно. Все это было осуществлено армянскими военными с особой жестокостью и немыслимым зверством. В нападении на город участвовали второй батальон 366-го полка советской армии под командованием майора Сейрана Оганяна, третий батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба первого батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка (из следственных материалов об оккупации Ходжалы).

В эту страшную ночь были и те, кто своим героизмом спасал жителей Ходжалы от кровавой бойни, учиненной армянскими фашистами. Одним из них был Орудж Джаббаров – боец добровольческого отряда самообороны, спасшим с товарищами более ста жителей Ходжалы. Тогда ему было 30 лет. Подвиг ветерана Карабахской войны из агдамского села Ахмедавар вошел в учебники по истории. Это тот самый человек с ребенком в руках в Ходжалы – его фото попали и в книги на английском языке.

Еще в 1988 году он вошел в добровольческий отряд самобороны от защиты от армянских сепаратистов, которые терроризировали местное население. В 1991 году был командиром отряда добровольцев, который принимал участие в нескольких операциях по противодействию армянским сепаратистам и защите мирного населения селах Карабаха. Неоднократно был ранен.В январе 1992 года стали шехидами его брат Аладдин Джаббаров и супруг его сестры Асиф Гараев , которые находились на борту вертолета, следовавшего из Агдама в Шушу, и сбитого армянскими боевиками.

Джаббаров Орудж вспоминает, что Ходжалы, где проживало около 2500 жителей, был полностью окружен армянскими вооруженными силами, мирное население истребляется и уводится в плен. Те, кто смог оттуда вырваться, бежали не в сторону Агдама, а через лес и горы. Армянские сепаратисты на тот момент удерживали высоту Гара Гайа на пути из Ходжалы в Агдам. Поскольку с Аскеранского направления ходжалинцам помочь было невозможно, группа бойцов из Агдама предприняла попытку хотя бы на время освободить от армян высоту Гара Гайа, чтобы дать возможность ходжалинцам прорваться. Но не поступал приказ от минобороны, что было очень плохо воспринято людьми, поэтому решили сами действовать. Связались с подразделениями, которые находились в Хорамурде, чтобы они начали обстрел со своей стороны и одним из постов начать обстрел Аскерана.

"Целью было отвлечь армян от Гара Гайа, куда мы продвинулись со своих позиций. Собрав группу, я и Джанполад Рзаев, двинулись в сторону села Шелли. Там было немало бойцов, безуспешно пытавшихся прорваться в сторону атакованного города. Мною было предложено вернуться и пройти через Гара Гайа, все решили продвигаться тихо, пока не нарвемся на расположенный там вражеский пост. План был вытеснить противника из указанного поста, что позволило бы вывести людей в Агдам. Что мы и сделали. После взятия высоты танк Джанполада Рзаева продвинулся вперед. К тому моменту несколько наших бойцов были ранены и убиты. В траншее оставались армянские боевики, которые были уничтожены. Только тогда армяне поняли, что мы находимся на позиции выше них. Внизу за постом находился их БТР и одна БМП, а минометов у нас не было, поэтому технику им увести удалось. За ними двинулся Джанполад на танке, из-за рельефа местности разглядеть что-либо не получалось. Позже я узнал, что армянский БМП подбил танк и Джанполад в нем погиб".

Вместе с бойцами он стал свидетелем кровавой бойни, учинённой армянскими фашистами, с какой жестокостью были убиты мирные жители. Фактически они вырвали из рук оголотелых преступников мирных жителей, которые попали в плен и их держали в холодном лесу. В результате операции Гара Гайа, удалось спасти от плена более сотни мирных жителей, а более 100 трупов были вывезены в Агдам.

"Людей, которых нам удалось спасти, были в страхе и ужасе. Но нам удалось спасти более ста жителей Ходжалы. Среди них были раненые и обмороженные. В результате проведенной операции потерял несколько товарищей. Уже после того, как мы вывели кого смогли из опасной зоны, ходжалинцы стали рассказывать, как армяне стреляли в каждого, кто пытался подать нам знак", - вспоминает Орудж Джаббаров, и верит, что очень скоро наши земли будут освобождены от армянских оккупантов, и все жители вернуться в родные дома, а виновники Ходжалинского геноцида обязательно понесут свое справедливое наказание.

(Автор: Вугар Иманов)

Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Image
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Image
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Image
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Image
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Орудж Джаббаров – человек, принявший участие в спасении сотни жителей Ходжалы от армянских убийц (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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