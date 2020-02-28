Шехиды не умирают! Героизм Тебриза Халилбейли в новой картине (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами" состоялась презентанция документального фильма “Ulu Türkün Təbrizi” о сыне народного поэта Халила Рзы Улутюрка (1932 - 1994), национальном герое Азербайджана Тебризе Халилбейли, который снят киностудией Salnaməfilm по заказу Министерства культуры, сообщает Trend Life. Автор сценария и режиссер – Кямаля Мусазаде.

На открытии минутой молчания была почтена память жерт Ходжалинского геноцида и шехидов Карабахской войны.

На открытии было отмечено, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа.

В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, осуществляется целенаправленная и последовательная деятельность по признанию Ходжалинской трагедии как геноцида против мирного населения и доведению до мировой общественности всей правды об этом. Парламенты ряда стран приняли решение о признании Ходжалинского геноцида. Трагедия в Ходжалы является одной из самых кровавых не только в истории Азербайджана, но и мира за последнее десятилетие ХХ века Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими ужасающими трагедиями прошлого века, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки и Сонгми.

Выступивший директор киностудии "Азербайджанфильм", заслуженный деятель искусств, профессор Джамиль Гулиев отметил важность реализации проекта в деле военно-патриотического воспитания и памяти героев страны, доведение до мировой общественности правды о Карабахской войне. Это второй фильм о Тебризе Халилбейли. Первый был снят в 2015 году Русланом Моллаевым.

Мать Национального героя Фирангиз Халилбейли сказала, что шехиды не умирают, их память вечно живет в сердце народа, они являются доблестным примером защиты родной земли от врагов.

Тебриз Хилилбейли родился 12 февраля 1964 года в Баку. В 1981 году окончил среднюю школу имени Микаила Мушфига. В 1982 году поступил на факультет режиссуры Азербайджанского государственного института искусств. Параллельно с учёбой работал на киностудии "Азербайджанфильм". С началом Карабахской войны Тебриз Халилбейли в конце 1991 года добровольцем отправился на фронт, отличился в боях за сёла Храморт и Нахичеваник. Халилбейли вынес с поля боя много раненых, а также отличился в уничтожении живой силы противника. Был отмечен наградами за отвагу, проявленную в боях. 31 января 1992 года Халилбейли погиб в бою за село Нахичеваник. У него было двое дочерей - Тюркай и Гюльтадж. Похоронен на Аллее Шехидов в Баку. Гибель Тебриза Халилбейли потрясла его отца поэта Улутюрка, который посвятил памяти сына ряд своих стихотворений. Улица, на которой он жил вместе с отцом, названа именем Тебриза. Также именем Тебриза Халилбейли названа улица в городе Сальяны (родина отца Тебриза Халилбейли). На стене дома в Баку, в котором жил Халилбейли, установлена мемориальная доска. В городе Сальяны в память о Тебризе Халилбейли воздвигнут мемориальный комплекс. Именем Тебриза Халилбейли названо поисково-спасательное судно.

(Автор: Вугар Иманов)