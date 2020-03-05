Мурад Дадашов назначен генеральным директором Xəzər TV
БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Мурад Дадашов назначен генеральным директором Xəzər TV, сообщает Trend Life.
До настоящего времени Мурад Дадашов являлся руководителем структур телеканала.
Напомним, что предыдущим руководителем был Шамхал Гасанли.
(Автор: Вугар Иманов)
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