Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО)

Социум 12 марта 2020 17:17 (UTC+04:00)
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Депутат Милли Меджлиса, поэтесса, профессор Ганира Пашаева отмечена международной премией Mahmud Kaşqari (Beynəlxalq Mahmud Kaşqari Mükafatı) за вклад в развитие тюркской и исламской культуры, сообщает Trend Life.

Цель Международного фонда имени Махмуда Кашгари - популяризация культуры и литературы тюркоязычных народов по всему миру и укрепление отношений с другими народами мира. Премия учреждена в 2006 году. Председатель комиссии по награждениям фонда - лауреат Государственной премии, заслуженный деятель культуры Казахстана, писатель Сабит Досанов.

Ганира Пашаева выразила признательность за высокую оценку ее общественной и творческой деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)

Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Image
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Image
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Image
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Image
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Image
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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