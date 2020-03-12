Ганира Пашаева отмечена премией Mahmud Kaşqari за развитие тюркской и исламской культуры (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Депутат Милли Меджлиса, поэтесса, профессор Ганира Пашаева отмечена международной премией Mahmud Kaşqari (Beynəlxalq Mahmud Kaşqari Mükafatı) за вклад в развитие тюркской и исламской культуры, сообщает Trend Life.
Цель Международного фонда имени Махмуда Кашгари - популяризация культуры и литературы тюркоязычных народов по всему миру и укрепление отношений с другими народами мира. Премия учреждена в 2006 году. Председатель комиссии по награждениям фонда - лауреат Государственной премии, заслуженный деятель культуры Казахстана, писатель Сабит Досанов.
Ганира Пашаева выразила признательность за высокую оценку ее общественной и творческой деятельности.
(Автор: Вугар Иманов)
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