Александр Шаровский: Ради Бога, дорогие мои, не шутите с этой болезнью!

БАКУ/Trend Life/ - По последним данным около 37 тысяч человек в мире скончались от коронавируса, число инфицированных превысило 770 тысяч, что говорит об очень серьезной угрозе человечеству, сказал во вторник Trend Life главный режиссер Азербайджанского русского академического драматического театра, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Алекандр Шаровский.

"Сегодня во всем мире создалась очень тяжелая ситуация и от каждого человека требуется социальная ответственность и дисциплина, неукоснительное следование рекомендациям правительства и ВОЗ. В этом аспекте очень важен лозунг "Мы сильны вместе!", провозглашенный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который консолидирует все силы нашего общества для борьбы с пандемией коронавируса. Благодаря оперативным мерам нашего государства удается сдерживать массовое распространение коронавируса в стране. Идет очень активная работа в этом направлении, созданы карантинные центры, ведется постоянная просветительская деятельность, осуществляется дезинфекционная обработка улиц, домов и различных объектов", - сказал Александр Шаровский.

По его словам, к большому сожалению, в ряде других стран недооценили опасность коронавируса, пренебрегли превентивными мерами, что и привело к массовым заражениям и летальным исходам.

"Возможно, мои слова будут эмоциональными, но обращаюсь ко всем гражданам страны – настоятельно прошу, умоляю, - следуйте всем необходимым предписаниям, все это делается не просто так, а ради нашего спасения. Только такие строгие меры помогут всем вместе победить эту страшную пандемию. Берегите себя, свои семьи, близких и родных, пожилых и детей – этот коронавирус никого не щадит! Соблюдайте исключительные меры гигиены, постоянно мойте руки, проводите дезинфекцию помещений, не выходите из дома, только в крайних случаях – в магазин или аптеку. Созданы даже специальные службы, которые обеспечивают доставку всего необходимого домой. Ради Бога, дорогие мои, умоляю вас, – не шутите с этой болезнью! Всем надо осознать, что от каждого зависит, насколько быстрее мы избавимся от этого вируса",- обращается к населению народный артист Азербайджана.

Александр Шаровский выразил надежду на скорейшее разрешение этой общемировой проблемы.

"Это время обязательно наступит, но сейчас нам всем надо объединиться во имя победы над коронавирусом, следуя за главой государства. И когда мы победим коронавирус, то вновь будем радовать наших зрителей спектаклями и премьерами, которых очень много запланировано в этом сезоне, над которыми шла работа, но пандемия внесла свои страшные коррективы. Дорогие мои, берегите себя и весь Азербайджан!", - добавил Александр Шаровский.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)