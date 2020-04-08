Звезда сериала "Деффчонки" заразилась коронавирусом

Российская актриса Галина Боб сообщила в Instagram, что сдала положительный тест на коронавирус, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

"Пришли результаты тестов. Мой – положительный", - написала Боб. Она отметила, что из симптомов заболевания у нее наблюдалась лишь потеря обоняния, при этом температура или кашель отсутствовали.

Актриса заверила, что соблюдала режим самоизоляции и была предельно аккуратна, особенно в последние две недели.

Боб наиболее известна по одной из главных ролей в сериале "Деффчонки", который выходил с 2012 по 2018 годы. Также актриса играла в постановках в театре имени Моссовета и театре имени Станиславского.