Звезда сериала "Деффчонки" заразилась коронавирусом
Российская актриса Галина Боб сообщила в Instagram, что сдала положительный тест на коронавирус, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.
"Пришли результаты тестов. Мой – положительный", - написала Боб. Она отметила, что из симптомов заболевания у нее наблюдалась лишь потеря обоняния, при этом температура или кашель отсутствовали.
Актриса заверила, что соблюдала режим самоизоляции и была предельно аккуратна, особенно в последние две недели.
Боб наиболее известна по одной из главных ролей в сериале "Деффчонки", который выходил с 2012 по 2018 годы. Также актриса играла в постановках в театре имени Моссовета и театре имени Станиславского.
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