"Жизнь после коронавируса" – конкурс от Бакинского книжного центра

БАКУ/Trend Life/ - Бакинский книжный центр объявил на своей официальной странице в Facebook конкурс эссе на тему "Жизнь после коронавируса", сообщает Trend Life.

В эссе автору предлагается изложить свой взгляд на то, какой будет жизнь человечества после окончания пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), поделиться своим видением её научных, общественно-политических, гуманитарных, социальных, экономических, психологических и иных последствий. Для шести победителей конкурса предусмотрен денежный приз.

Организатор конкурса – Бакинский книжный центр, автор идеи – общественный деятель, профессор Эльмира Сулейманова, жюри – члены Союза писателей Азербайджана.

Условия конкурса:

- К участию в конкурсе принимаются ранее нигде не опубликованные работы;

- дедлайн – 10 мая 2020 годa;

- возрастная категория: 18 лет и старше;

- объем работы: 3-7 страниц;

- язык: азербайджанский или русский (на выбор);

- требования к работе: эссе должно быть написано в программе Microsoft Word, формате A4, шрифтом Times New Roman 14. На титульном листе должны быть указаны: название эссе, ФИО, возраст, адрес электронной почты и контактный телефон автора;

- приём работ: bakubookcenter@inbox.ru.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)