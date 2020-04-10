Скончалась азербайджанский композитор Наргиз Шафиева

БАКУ/Trend Life/ - На 80 году жизни скончалась известный азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств, музыковед Наргиз Шафиева.

Сообщение о ее кончине опубликовано на странице Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана в Facebook.

Наргиз Шафиева родилась 31 октября 1940 года. Она окончила класс композиции выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева в Азербайджанской государственной консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 1995 году стала членом Союза композиторов Азербайджана.

Наргиз Шафиева является автором прелюдий для фортепиано, сонатин, сонат, Скерцо для фортепиано, Поэмы для скрипки и фортепиано, инструментальных композиций и ряда других музыкальных сочинений.

Наряду с написанием музыкальных сочинений Наргиз Шафиева также занималась педагогической деятельностью.

Отметим, что она скончалась 8 апреля 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)