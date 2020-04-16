Во многих больницах мира нехватка мест, пациентов размещают прямо на полу - обращение Тарлана Шахбази из Польши (ВИДЕО)

Социум 16 апреля 2020 19:38 (UTC+04:00)
Во многих больницах мира нехватка мест, пациентов размещают прямо на полу - обращение Тарлана Шахбази из Польши (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский тенор Тарлан Шахбази, несколько лет проживающий и работающий в польском городе Калиш, обратился к соотечественникам в связи с пандемией коронавируса (COVID-19), сообщает Trend Life.

"Как вы знаете, коронавирусная инфекция (COVID-19) унесла жизни тысяч людей в мире, но многие до сих пор не воспринимают всю серьезность данной ситуации. Хочу сказать, что во многих больницах мира ощущается нехватка мест для больных, пациентов размещают прямо на полу. Машины скорой помощи часами ждут перед медицинскими учреждениями, чтобы передать больных. Эта болезнь не щадит ни старых, ни молодых. Поэтому, оставайтесь дома!", - сказал вокалист в своем видеообращении к соотечественникам.

Тарлан Шахбази также порадовал соотечественников свои творчеством, исполнив музыкальное сочинение.

Отметим, что проживающий в Польше азербайджанский вокалист активно принимает участие в различных культурных мероприятиях.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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