Мария Суворовская поддержала Азербайджан: Вы знаете, как я люблю вашу страну! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная российская писательница, журналист и общественный деятель Мария Суворовская в своем видеообращении Trend Life поддержала Азербайджан и Россию в борьбе с пандемией коронавируса.

"Россию и Азербайджан связывает многолетняя дружба и стратегическое партнерство. Нас объединяют общие культурные традиции и деловое сотрудничество. Мы умеем радоваться победам и достижениям друг друга. И, к сожалению, мы объединены сейчас общей бедой – пандемией и борьбой с коронавирусом. COVİD – 19 изменил жизнь миллионов. Я вижу по кадрам, как пусты сейчас улицы Баку. Мне бы хотелось сказать слова поддержки дорогому азербайджанскому народу, жителям Азербайджана. Вы знаете, как я люблю вашу страну! Мне нравится посвящать свои книги и стихи этому удивительному месту на планете. Берегите себя, своих близких. Есть один очень важный положительный момент во всей этой истории – мы заново научились ценить то, что казалось повседневным, встречи с близкими, по другому относимся к своей жизни. Мы вдруг в одночасье ощутили насколько нам дорога каждая минута нашей жизни, в которой мы можем поговорить друг с другом, заняться творчеством, обнять своих детей. Мне хочется пожелать здоровья каждому из вас. Наверное, первое, что я сделаю после открытия границ и возобновления авиасообщение между Россией и Азербайджаном, куплю билет Москва-Баку и приеду в свой любимый, удивительный и солнечный город. Мне верится, что он снова наполнится людьми, разговорами, запахом вкусной еды, приятными вечерами!", - сказала Мария Суворовская.

Мария Суворовская – генеральный директор "Бизнес-Диалог Медиа", главный редактор Russian Business Guide, член правления Союза журналистов Подмосковья, предприниматель, общественный деятель. Писательница - частый гость в Баку. Здесь она сняла свой первый клип "Я дышу Баку". Две книги писательницы посвящены Азербайджану - "Качели над Каспием" и "Дом у виноградника", презентации которых были проведены в Баку и Москве.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)