Бахрам Багирзаде госпитализирован с подозрением на коронавирус

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня ночью в одну из бакинских больниц был госпитализирован заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, сообщили Trend Life из близкого окружения. Артист сдал анализы на коронавирус и ждет результаты.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)