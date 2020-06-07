Бахрам Багирзаде госпитализирован с подозрением на коронавирус
БАКУ /Trend Life/ - Сегодня ночью в одну из бакинских больниц был госпитализирован заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, сообщили Trend Life из близкого окружения. Артист сдал анализы на коронавирус и ждет результаты.
Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.
(Автор: Вугар Иманов)
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