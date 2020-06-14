Состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое
БАКУ /Trend Life/ - Состояние заслуженного артиста Азербайджана Бахрам Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое, сообщили Trend Life из близкого окружения. Он проходит лечение в Центральном таможенном госпитале в Баку. Бахрам Багирзаде помещен в реанимационное отделение и подключен к аппарату искусственного дыхания.
Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.
(Автор: Вугар Иманов)
Лента новостей
Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными
Нарушители требований жесткого карантинного режима будут привлечены к административной и уголовной ответственности
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб