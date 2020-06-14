Состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое

БАКУ /Trend Life/ - Состояние заслуженного артиста Азербайджана Бахрам Багирзаде, заразившегося коронавирусом, тяжелое, сообщили Trend Life из близкого окружения. Он проходит лечение в Центральном таможенном госпитале в Баку. Бахрам Багирзаде помещен в реанимационное отделение и подключен к аппарату искусственного дыхания.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)