Это очень странно, когда одни борются с коронавирусом, а другие - не верят в его существование – заслуженный артист Ильхам Асадов

БАКУ /Trend Life/ - Столько людей болеет коронавирусом, и все равно есть те, кто до сих пор не верит в его существование. Но эта болезнь существует, посмотрите, сколько заболевших среди известных деятелей культуры и искусства, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана и Республики Калмыкия, актер Государственного театра юного зрителя Ильхам Асадов.

"Актриса нашего театра, заслуженная артистка Шафаг Алиева переболела коронавирусом. Она рассказывала, что очень сильно мучилась, задыхалась. Заболел и главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев. Заслуженный артист Бахрам Багирзаде сейчас в тяжелом состоянии... Сколько еще примеров нужно, чтобы люди наконец поверили.

Как вы знаете, я - председатель профсоюзного комитета театра, и сам много говорю о том, что ситуация сложная, привожу примеры. Но меня поражает, что люди не верят в существование такой болезни, в социальных сетях пишут неподобающие комментарии. Это очень странно, когда одни страдают от болезни, борются за жизнь, а другие - до сих пор не верят в ее существование. Давайте уже отбросим все сомнения, вирус существует – это бесспорный факт", - сказал он.

Заслуженный артист выразил признательность за все меры, которые принимаются по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции.

"Государство вовремя приняло все необходимые превентивные меры. Но и мы, граждане, должны проявить сознательность и соблюдать все необходимые правила карантинного режима. Был сегодня в центре города, видел людей без защитных масок, многие из них в свое оправдание говорят, что не могут носить их из-за жары. Тогда подумайте, каково медицинским работникам, полицейским – они ведь тоже в масках, им тоже жарко и неудобно. Если мы ценим и заботимся о здоровье своих родителей, детей, друзей, то в первую очередь должны соблюдать все правила карантина – носить защитные маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены. Мы должны все это выполнять, иначе завтра может быть уже поздно", - сказал Асадов.

(Автор: Джани Бабаева)