Мы все рядом, поправляйся быстрее! – деятели культуры поддержали Бахрама Багирзаде

БАКУ/Trend Life/ - Состояние заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде остается стабильно тяжелым. Весь Азербайджан молится о его скорейшем выздоровлении. Как только в СМИ появилась информация о госпитализации артиста известные деятели культуры, искусства, спорта и ряда других сфер выступили в социальных сетях со словами поддержки в адрес популярного артиста.

Trend Life представляет некоторые из них.

Чингиз Абдуллаев – народный писатель, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба: "Дорогой Бахрам! Полтора месяца назад ты прислал мне две наши фотографии 2007 и 2017 годов. Посмеявшись, решили сфотографироваться в 2027. Давай выполним наше обещание. В жизни сложно завоевать доверие окружающих. Ещё более сложно - уважение и любовь в таких масштабах. Тебя любят и уважают тысячи людей, которые молятся и желают твоего выздоровления. Я и моя семья в их числе. Оставайся с нами".

Эльчин Азизов - народный артист Азербайджана, солист Большого театра, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века: "Родной наш! Мы все молимся за твоё здоровье! Ты сильный̆, и обязательно справишься с этой болезнью! Ты очень нужен своим друзьям, своей семье, своей стране! Пусть любовь, доброта и забота, которую ты всегда нам даришь, вернется к тебе многократно! Пусть Всевышний дарует скорейшее исцеление!".

Мурад Дадашов - генеральный директор Xəzər TV, народный артист Азербайджана, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века: "Друг, брат! Наш Бахрам! Ты значим и дорог не только для членов своей семьи и друзей, но и для всех. Будь уверен, что весь Азербайджан молится за тебя. Ты всегда отличался своей верой! Пусть Аллах хранит тебя! У тебя есть один хороший лозунг - #pozitivol (будь на позитиве). Друг, давай будем позитивными. Мы все рядом, поправляйся быстрее! Ждем от тебя хороших новостей! Позвони, хочу услышать твой голос!".

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук: "Дорогой Бахрам, мы по тебе очень скучаем. Пусть Аллах дарует тебе выздоровление, все наши молитвы с тобой. Пусть Аллах хранит тебя! Я верю, что твои самые прекрасные и счастливые дни впереди. С надеждой на скорую встречу…".

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено поражение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких, увеличение сатурации (насыщение крови кислородом) не было достигнуто. Пациент был подключен к устройству ЭКМО. После этого состояние пациента относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов. ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)