Вся моя жизнь - самоизоляция – заслуженный художник Азербайджана Вугар Мурадов

БАКУ/Trend Life/ - Призываю всех строго соблюдать режим карантина, потому что это во благо здоровья всех наших граждан и страны, и очень надеюсь на скорейшее избавление всего человечества от этой страшной болезни, сказал сегодня Trend Life заслуженный художник Азербайджана Вугар Мурадов.

"Три месяца я не работал вследствие происходящих вокруг событий, и только вчера я принялся за дело. За этот период карантинного режима я понял, что вся моя жизнь - самоизоляция, потому что в мастерской я всегда в одиночку создаю произведения. Творческому человеку уединение в момент создания произведения очень важно с точки зрения выражения своих идей и чувств. С одной стороны, творчество есть то, что связывает художника с другими людьми, становится для него убежищем от одиночества, с другой, художник может говорить свободно только наедине с самим собой... Желаю всем скорейшего завершения карантина и успешной реализации творческих планов и исполнения всех желаний", - отметил художник.

Вугар Мурадов - выпускник Бакинского художественного училища имени А.Азимзаде. Член Союза художников и Объединения фотографов Азербайджана, член Международной федерации художников ЮНЕСКО (The International Federation of Artists UNESCO), участник многих международных выставок и симпозиумов. Работы художника выставлялись и хранятся в коллекциях в США, Турции, Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Иране и ряде других стран.

(Автор: Вугар Иманов)