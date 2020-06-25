Мы не привыкли жить в подобных условиях… - актриса и телеведущая Ульвия Алиева

БАКУ/Trend Life/ - Если каждый гражданин будет соблюдать правила и нормы карантина, ответственно относится к ситуации, то и число зараженных коронавирусной инфекцией не будет увеличиваться, сказала Trend Life известная телеведущая, актриса Азербайджанского государственного академического музыкально театра Ульвия Алиева.

"Безусловно, я каждый день слежу за новостями по коронавирусу, за статистикой случаев заражения инфекцией в Азербайджане. Считаю, что при пандемии важна сознательность и ответственность населения. В это время нелегко всем, мы не привыкли жить в подобных условиях. Но все это временные сложности, сейчас важно проявить терпение, заботиться о родных и близких. Думать не только о себе, но и об окружающих людях, строго соблюдать все предписания карантинного режима. Например, если я выхожу на улицу, то в обязательном порядке надеваю защитную маску, и при себе всегда имею дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе. Приходя домой, первым делом тщательно мою руки, понимаю, что я могу "принести" инфекцию. Осознаю ответственность перед родными, не нарушаю правила, чтобы ни в коем случае не заразить их", - отметила она.

Актриса подчеркнула, что в стране ведется решительная борьба с коронавирусной инфекцией.

"Выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что были приняты и принимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения. Чтобы уберечь граждан от инфекции предпринимаются конкретные и своевременные шаги", - добавила она.

Ульвия Алиева подчеркнула, что очень скучает по театру, и ждет скорейшей встречи со зрителями.

"Без театра я, как рыба без воды. Творческие люди привыкли выступать перед публикой, выходить на сцену, но, что поделаешь, сейчас необходимо набраться терпения и выдержки. Верю, что если мы все подойдем ответственно к положению, то ситуация в скором времени разрешится", - сказала актриса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)