У Бахрама Багирзаде ясное сознание – лечащий врач

БАКУ/Trend Life/ - Со вчерашнего дня в состоянии Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, не произошло значительный изменений, сказал сегодня Trend Life заместитель начальника по лечебным вопросам ЦТГ Бахтияр Мусаев.

По словам лечащего врача, у пациента ясное сознание, продолжается планомерное лечение.

Напомним, что 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). 1 июля был отключен от аппарата ЕКМО, и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Вугар Иманов)