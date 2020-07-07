Хайям Абдинов: Этот период жизни очень важен, чтобы сохранить наших родителей, любимых, детей

БАКУ /Trend Life/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева с первых дней пандемии коронавируса делают все для защиты страны и граждан от страшной болезни, сказал сегодня Trend Life директор Музея современного искусства Хайям Абдинов.

"Нашим государством предпринимаются все меры для предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции – больницы страны предоставлены для лечения зараженных, отели - для содержания в карантине, возводятся медицинские центры модульного типа, привлечены все специалисты страны, также врачи из-за рубежа, малообеспеченным семьям и наиболее пострадавшим представителям бизнес-сферы оказывается социальная помощь. Все это факты! Постоянные призывы и просветительская деятельность в СМИ и социальных сетях, борьба с негативными моментами карантинного режима вызывают глубокое уважение", - отметил Хайям Абдинов.

По его словам, в таких условиях на граждан ложится большая ответственность, чтобы выполняли условия карантина, берегли себя и родных, думали о настоящем и будущем страны.

"Вот уже нескольких месяцев мы живем в тяжелых условиях пандемии, которая охватила весь мир, принесла миллионы заболевших и сотни тысяч жертв. Все это очень печально, и во избежание еще более трагических последствий необходимо строго придерживаться установленных правил, о которых много раз говорилось. Никто не может оставаться в стороне от этой проблемы, многих она затронула лично, семьи, родных и близких, есть жертвы и среди врачей, которые рискуя жизнью, спасли тысячи жизней. Все это надо правильно понимать и делать соответствующие выводы, чтобы остановить и затем победить эту страшную болезнь. При этом закон един для всех! Не стоит ждать, когда сам человек или кто-то из близких заболеет, личная ответственность очень важна и актуальна сегодня. Любовь и забота о своих семьях и стране – основополагающие факторы выхода из создавшегося тяжелого положения. Этот период жизни очень важен, чтобы сохранить наших родителей, пожилых людей, любимых, детей, друзей, соседей, весь генофонд нашего прекрасного народа", - добавил Хайям Абдинов, отметив, что на страницах музея в соцсетях размещаются различные интересные материалы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)