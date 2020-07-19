Патриотический проект Уснии Мурватовой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, актриса Бакинского муниципального театра Усния Мурватова представила в социальных сетях патриотический проект, в рамках которого прочитала стихотворение Эльнура Абульфазоглу "Haydı Qarabağa bir yol başlayaq", сообщает Trend Life.

Основная идея проекта - почтить память азербайджанских военнослужащих, погибших во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, продемонстрировать сплоченность народа и выразить поддержку армии Азербайджана.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок и на протяжении нескольких дней проводили провокационные действия. При отражении нападения противника и во время ожесточенных боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы, сержант Вугар Садыгов, рядовые Эльчин Мустафазаде, Низам Исмаилов, ефрейтор Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдемиров. В результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами села Агдам Товузского района 14 июля был убит житель села Азизов Азиз Иззет оглы 1944 года рождения. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен серьёзный ответный удар, враг был отброшен назад, понеся большие потери.

(Автор: Джани Бабаева)