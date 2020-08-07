Олицетворение свободы и благородства – в России рассказали о Карабахских скакунах

БАКУ /Trend Life/ - В России прошла международная онлайн-конференция "Карабахская порода лошадей: селекционное достижение Республики Азербайджан", сообщил Trend Life генеральный директор российской промоушен компании Unicorn Challenge Эльвин Иманов.

Онлайн-конференция прошла под эгидой Международной конной выставки "Иппосфера", с участием экспертов из Азербайджана, России, Ирана, Германии и США.

"Карабахскую породу лошадей считают одной из древнейших в мире. Родина ее -высокогорья Карабаха. Эти лошади являются символом национального наследия и гордостью каждого азербайджанца. По нраву Карабахские скакуны - спокойные и дружелюбные животные. Исторически отличительной особенностью Карабахских лошадей была способность преодолевать горную и пересеченную местность. В наши дни Карабахские кони в основном используются для гонок. Данная порода известна своей исключительной выносливостью. Карабахские скакуны считаются одним из национальных символов Азербайджана, являются олицетворением свободы и благородства. Утончённая красота, сила, особая грация карабахских лошадей восхищала художников, писателей и поэтов, отражавших в своих произведениях уникальность этой верховой породы", - отмечено в распространённом сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)