Международные фильммейкеры будут бесплатно обучать в Азербайджане начинающих кинодокументалистов

БАКУ /Trend Life/ - Как создавать документальные фильмы? У вас есть идея, которую хотели бы осуществить? Первые онлайн non-fiction курсы DokladiSchool с участием опытных международных фильммейкеров Мариам Чачия и Ник Фойгт дадут возможность получить информацию о мировой киноиндустрии и эстетической форме документального кино, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фильммейкер - это тот, кто создает фильм. Он отличается от других участников кинопроцесса тем, что знает процесс производства от создания идеи до размещения фильма в прокатных конторах или сети. Фильммейкер понимает, какие зоны ответственности у каждого из департаментов, его знаний хватает, чтобы самому полностью поставить кадр, смонтировать материал, подобрать музыку. Человек этой профессии понимает, какой результат должен получиться и может сам его добиться. Профессия называется режиссер-фильммейкер, потому что в данном случае, если фильммейкер - это оркестр, то режиссер - это первая скрипка. Именно он выступает организатором творческого процесса, он находит сценарий, вытаскивает из него какие-то смыслы, принимает решение о том, какой фильм снять и что этим сказать людям.

Будут приняты четыре лучшие заявки. Курсы будут проходить бесплатно с 01.10 по 01.12 в формате онлайн. Язык курсов - английский. Для участия необходимо заполнить форму https://clck.ru/QgKoR.

Doklad - это онлайн арт-платформа, созданная для талантливых молодых артистов, которые хотят реализовать свой потенциал. iSchool - это киношкола, созданная при DokuBaku Международного фестиваля документальных фильмов, которая является ведущей образовательной частью платформы.

(Автор: Вугар Иманов)