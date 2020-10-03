Неизвестный герой Карабахской войны – 29 лет его считали погибшим (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Это произошло 29 лет назад, 3 октября 1991 года, во время Карабахской войны… Группа сотрудников специальных подразделений милиции при МВД Азербайджана - Юрий Ковалёв, Сергей Барин, Андрей Куденин и Александр Абрамов возвращались с боевого задания в Ходжавенде. Они попали в засаду, отбивались до последнего патрона и пали смертью храбрых. Впоследствии, Юрию Ковалеву за проведенные успешные операции и проявленный героизм против армянских оккупантов было присвоено звание Национального героя Азербайджана. Об этом повествуется во многих источниках…

Но, как стало известно Trend Life, Андрей Куденин и Александр Абрамов выжили в том бою. В силу своей скромности они много лет не заявляли о себе, об их героизме не известно широкой общественности. Александр Абрамов тяжело болен – последствия войны. Но при содействии брата Юрия Ковалева Виталия Ковалева, бывшего вратаря футбольных клубов и ныне помощника тренера команды «Сабах», удалось связаться с Андреем Кудениным, который поведал нам настоящую историю тех дней.

Андрей Куденин родился 28 мая 1969 года в Баку. С детства мечтал связать свою жизнь с военной сферой. В армии служил в войсках спецназа и десантных частях. В Карабахе разгорелась война, армянские бандформирования нападали на мирное население, и, вернувшись домой он был принят в специальное подразделение милиции при МВД. Отличился во многих боях под командованием Юрия Ковалева в Геранбое, Менешиде, Бузлуге, Йеркедже, Тодане, Ходжавенде и т.д. Женат, двое детей, 16 летний сын и 13 летняя дочь. Он родился в День Республики - День возрождения азербайджанской государственности. Возможно, это судьба, и свое здоровье положил во имя Родины, потерял боевых друзей.

«Азербайджан является моим домом, моих предков и детей. Мои предки обосновались в Шемахе в конце 18 века, а в начале 19 века переехали в Баку. Они были довольно состоятельными людьми, промышленниками, но во времена Советской власти репрессированы и расстреляны. Прошли годы, выросло новое поколение, наша Родина самая прекрасная страна на свете и мы всегда готовы отдать за нее жизнь. Я это говорю не ради красного словца. Например, я сейчас живу на даче в Тюркане и это место настолько мне близко и дорого, что чувствую себя свободным и счастливым человеком. Я здесь родился и умру! Так вот, возвращаясь на много лет назад, я был принят на службу после жесткого экзамена, который проходил в несколько туров и охватывал различные степени тяжести военной подготовки, вплоть до рукопашного боя с мастером черного пояса. В те годы не каждого брали в ОМОН. С Юрием мы познакомились уже в Карабахе, после его успешного участия в Чайкендской операции. Он был командиром моего подразделения. У нас было абсолютное взаимопонимание и взаимовыручка, с таким командиром вообще не было страшно идти в бой. Он был прирождённым воином, бесстрашным и отважным! Истинным лидером, который вел всех за собой. Настоящий герой! Любой бой – это страшно и опасно, но действия Юры были настолько смелыми и впечатляющими, что глядя на него уходил весь страх. Если бы Юра дожил бы до сегодняшнего дня, он был бы на передовой военных действий», - рассказывает Андрей Куденин.

Интересно, что когда я спросил его: «Почему о нем до сих пор не известно широкой общественности», он ответил как настоящий разведчик «А зачем? Самая лучшая операция - о которой никто не знает». Но он рассказал о том дне, который перевернул не только его жизнь, но и оставил двух дочерей Юрия Ковалева сиротами.

«Можно рассказать о многих операциях с моим участием, но не буду – этой мой крест, и я его ношу все эти годы. Только расскажу о том страшном дне, когда потерял своего командира и настоящего друга Юру. В тот день мы возвращались после успешного задания в Ходжавенде. Среди нас был Сергей Барин, он только присоединился к нам после армии и это был его первый бой, который, к большому сожалению, стал последним. Юра был за рулем, я находился справа, а на заднем сиденье находились Александр и Сергей. Слева от дороги находилась небольшая река, откуда неожиданно раздался шквальный огонь. Юра был убит сразу, но УАЗик продолжал движение и я пытался остановить автомобиль. Но из-за продолжающегося огня, решил сбросить машину в небольшой кювет на дороге, чтобы пули не достали нас. Машина упала на бок и оказалась в реке. Я вытащил Юру из воды и увидел, что у него смертельные ранения в сердце и шею. Но вылезти из автомобиля не могли, так как он был деформирован при падении, двери заклинило. В этот момент Александр был без сознания, ударившись головой. Сергей тяжело ранен в голову, разбита вся черепная коробка - в такой ситуации и вследствие холодной воды пока не чувствовал этого, говорил, что только онемела левая сторона, изреченная пулями. У меня были также ранения в голову, руку и ногу. В этот момент армянские экстремисты стали приближаться к нам, подумав, что мы погибли. С трудом вылезли из машины, и представьте их удивление, когда они увидели нас живыми. Пулеметом Калашникова я уложил несколько экстремистов, а оставшихся в живых и убегавших экстремистов, вернувшийся в сознание Александр забросал гранатами. После этого, мы вытащили Юру из машины, но он уже не дышал. Сергей еще держался. Нас опять осыпали шквальным огнем, мы укрылись за небольшим валуном и стали отстреливаться. В этот момент на БТР подъехала группа советских солдат, которыми командовал капитан - ветеран афганской войны, и остановил перестрелку. Как сейчас помню, их группа взяла в плен несколько армян, которых подвели к нам. Старший из них был в синем спортивном костюме с двумя белыми полосками. Капитан, показав на нас, сказал ему «Посмотри, что ты натворил!». В этот момент я пытался привести в сознание Сергея, который был весь в крови. Увидев армян, я схватил пулемет и хотел расстрелять их, но капитан, приставив к моей голове пистолет, выкрикнул: «Андрей, успокойся. Он уже не враг, а пленный». К сожалению, по пути в госпиталь Сергей скончался. Я же попал в Агдамскую больницу, где меня прооперировали буквально без наркоза, держа за руки и ноги. У них не было анестезирующих средств. Я потерял сознание, когда из головы у меня вытаскивали пулю. Потом меня забрали на лечение в Баку. Еще до этих событий я был контужен на левое ухо, плюс еще и эти тяжелые ранения привели к невозможности дальнейшей службы. О своей дальнейшей судьбе не хочу рассказывать», - вспоминает ветеран.

Андрей Куденин отметил, что в эти дни армия Азербайджана ведет справедливую борьбу против армянских агрессоров, которые на протяжении около 30 лет оккупировали наши земли.

«Надо окончательно очисть родную азербайджанскую землю от армянских агрессоров, которые принесли нам очень много горя. Этих фашистов необходимо добить! А что касается нас – ветеранов, то хотелось бы обратить внимание на один факт. После этого события все мы были представлены к ордену Красной Звезды, но в результате неразберихи тех дней об этом забыли и лишь, спустя несколько лет Юра Ковалёв был удостоен звания Национального героя Азербайджана. Про нас же забыли, и вовсе не имею ввиду себя (награда всегда найдет своего героя), но очень хотелось бы, чтобы хоть посмертно Сергей Барынин был удостоен награды. Ведь парень на алтарь свободы положил самое главное, что у него было - жизнь. А такие люди как Юра Ковалёв вписали свое имя золотыми буквами в Пантеон истории нашей маленькой, но Гордой страны. Хотелось бы, чтобы и другие герои также не были забыты. Светлая память всем павшим во имя независимости и свободы Азербайджана!», - добавил Андрей Куденин.

(Автор: Вугар Иманов)