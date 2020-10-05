Горский еврей-певец, записавшийся добровольцем в армию Азербайджана: С оружием против армянских агрессоров

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан толерантная и многонациональная страна, и каждый из нас, независимо от национальности и вероисповедания, стоит на защите Родины от армянских оккупантов, сказал сегодня Trend Life популярный в Азербайджане исполнитель еврейского происхождения (горский еврей) Хайям Нисанов.

"Я родился в Баку, а мои предки сотни лет назад обосновались на этой благодатной земле, которая исторически славится своей толерантностью и гостеприимством. В этой стране все живут, как одна семья – евреи, татары, русские, лезгины, талыши и другие национальности и народы, как один стоим на защите своей Родины. Мы всегда были и будем вместе. Наша дружба и братство не на словах, а в реальных делах, и в эти трудные для страны дни сплоченность является символом успеха и побед. Еще во время июльских событий этого года, когда была совершена очередная армянская провокация, я записался добровольцем в армию Азербайджана. Некоторые думают, что исполнители могут держать в руках только микрофон. Так вот, я готов с оружием в руках защищать территориальную целостность Азербайджана, и в любом месте, где смогу быть полезным для народа и страны. Это моя Родина, мой народ, мой родной очаг!", - отметил Хайям Нисанов.

По словам исполнителя, евреи и азербайджанцы как братья всегда стоят друг за друга. Всем известно имя Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова и других ветеранов первой Карабахской войны - Эльхана Разиэля, Арифа Абрамова, Вагифа Абрамова, Миши Ильяева, Эльхана Юсифова и других.

"Евреи Азербайджана вносят свой вклад в дело освобождения Карабаха от армянской оккупации. Иначе и быть не могло – Азербайджан и Карабах как его составная часть – наша общая и неделимая Родина! Каждый из нас в эти дни должен вносить свой посильный вклад в общее дело окончательной победы над армянскими оккупантами, одни с оружием в руках в зоне боевых действий, другие в информационной войне, третьи в госпиталях и т.д. В частности я в данное время являюсь активатором в информационной сфере и соцсетях, у нас большая аудитория в Израиле, США, России и Европе, которая поддерживает наше правое дело. Военно-политическое руководство Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права. Но этим никого не запугать! Более 30 лет Армения осуществляет оккупационную политику на территории независимой и суверенной Азербайджанской Республики. Этому будет положен конец!", - добавил Хайям Нисанов.

(Автор: Вугар Иманов)