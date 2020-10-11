Ночной ракетный обстрел спящих мирных граждан - истинное лицо армянских фашистов – уроженец Гянджи, солист АзТВ Фуад Мусаев

БАКУ /Trend Life/ - Ракетный обстрел ночью спящих мирных граждан Гянджи вновь показало истинное лицо армянских фашистов, сказал сегодня Trend Life уроженец города, солист Азербайджанского телевидения и радиовещания Фуад Мусаев.

«Гянджа это не только второй город Азербайджана, но и родина великого философа 12-13 веков Низами Гянджеви, многих деятелей культуры и искусства, здесь находятся уникальные архитектурные памятники, истоки зарождения первого на Востоке демократического государства – Азербайджанской Демократической Республики, созданного в 1918 году. И деяния армянских агрессоров, тем более после принятий гуманитарного перемирия в Москве, говорят о том, что для них нет никаких законов и международных норм, они игнорируют все ценности человечества. Политика террора на государственном уровне в Армении продолжается, а безнаказанность подталкивает ее к дальнейшим военным преступлениям. В результате атак ВС Армении на различные азербайджанские города с 27 сентября убит 41, ранены 205 гражданских лиц. Даже воевать нужно с честью и достоинством, а не действовать так подло, вымещать свои поражения в зоне боевых действий на мирных жителях. Этот варварский террор и фашисткая агрессия обязательно будут наказаны нашей армией и народом!», - сказал Фуад Мусаев.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. 11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины. Тяжело ранены 33 мирных жителя, среди которых дети.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)