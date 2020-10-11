Наш дух никто и ничто не сломит – уроженец Гянджи, певец Джавид Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Ракетный обстрел мирных жителей Гянджи – это настоящий теракт, сказал Trend Life молодой азербайджанский певец, уроженец Гянджи, участник вокального телепроекта "Голос країни" ("Голос Украины", или "Голос страны") Джавид Мамедов.

"Несмотря на то, что я сейчас нахожусь в Баку, мои мысли, как и мысли всех азербайджанцев, о Гяндже. Во время обстрела погиб мой близкий знакомый, его супруга серьёзно пострадала. Слава Богу, с их ребенком все в порядке. Ракетный обстрел мирных жителей Гянджи – это на сто процентов террористический акт. Азербайджанские военнослужащие не стреляют в мирных жителей, а что мы видим с армянской стороны... Подлость - стрелять в беззащитных детей, стариков, женщин…

Все действия со стороны Армении, в частности обстрел мирных жителей - это от бессилия перед Вооруженными силами Азербайджана. Думаю, что Армения хочет вовлечь в конфликт третью сторону. Только почему мир молчит, почему международные организации не отреагировали на столь вопиющий факт, как обстрел мирного населения Азербайджана?", - говорит он.

Мамедов добавил, что армянская сторона планировала посеять панику среди мирного населения, но дух азербайджанского народа не сломить.

"Армянская сторона хочет, чтобы была паника среди мирных азербайджанских жителей, но этого не будет. Говорил с друзьями из Гянджи - наш дух никто и ничто не сломит! Когда речь идет о наших исконных землях, когда дело касается Родины – весь азербайджанский народ сплотился, и по-другому и быть не могло. Посмотрите, с какой гордостью даже маленькие дети, которые, возможно, не столь глубоко осознают ситуацию, держат в руках флаг Азербайджана, как радуются подвигам наших солдат. Уверен, наша победа уже близка! Карабах – это Азербайджан!" - сказал музыкант.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. 11 октября, примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых дети.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева)