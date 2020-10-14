Виталий Ковалев: Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских оккупантами, о теракте в Москве?

Социум 14 октября 2020 19:55 (UTC+04:00)
Виталий Ковалев: Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских оккупантами, о теракте в Москве?

БАКУ /Trend Life/ - Русские Азербайджана всегда были и будут рядом со всеми народами Азербайджана, потому что в этой стране никогда не обращалось внимания на национальность и вероисповедание, все живут как одна семья, сказал сегодня Trend Life председатель Низаминской организации Русской общины Азербайджана Виталий Ковалев – брат Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева- бывший вратарь футбольных клубов и ныне помощник тренера команды "Сабах".

"Русская диаспора в Азербайджане является наиболее многочисленной русской диаспорой на Южном Кавказе и насчитывает около 120 тысяч членов. Каждый из нас стоит на защите своей Родины. На днях был похоронен русский боец, гражданин Азербайджана Денис Пронин, который героически погиб во время боевых действий в Карабахе. Эта тема очень дорога мне, она с болью живет в моем сердце, так как мой брат Юрий, который был мне как отец, отдал жизнь в битве с армянскими оккупантами во время первой Карабахской войны в 1991 году и стал Национальным героем Азербайджана. И таких русских ребят я могу перечислить множество. В Азербайджане всегда относились с большим уважением к русскому языку, культуре и образованию на русском языке. На данный момент в стране действуют более 300 русских школ, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, множество СМИ на русском языке, действует Русский Драматический театр, Бакинский Славянский университет. Успешно функционируют филиалы Московского Государственного университета и Московского Медицинского университета, в страну с гастролями постоянно приезжают театральные коллективы, исполнители и музыканты из России. Посмотрите и сравните, как говорят на русском языке Ильхам Алиев и Никол Пашинян, и сделайте выводы. Православие в Азербайджане - вторая по численности религиозная группа в стране, после ислама. Действует множество христианских церквей и храмов. В какой стране есть еще такое отношение? Может в мононациональной Армении, где не осталось русских и других национальностей, закрыты русские школы и русские телеканалы? Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских оккупантами, хотя история показывает, что армянам всегда оказывалась поддержка? А кто в январе 1977 года совершил серию терактов в Москве, когда погибли 7 человек и 37 были ранены? Следствием были установлены трое виновных: армянские националисты Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Это был первый теракт в истории московского метро. И что самое удивительное, видя такое отношение к России, на некоторых ведущих российских телеканалах и СМИ идет откровенная антиазербайджанская пропаганда. Почему все время говорят о Сумгайытских событиях и не указывают, что организатором был сумгайытский палач, маньяк и провокатор Эдуард Григорян, который был осужден советским судом? Почему не говорят, что до этого из Армении были изгнаны более двухсот тысяч азербайджанцев? Как можно поддерживать нацистский режим армянской хунты, которая проповедует свою исключительность, преобладание над другими нациями, мол, они самые древние, все в истории создано ими, и даже провели крещение Руси? Почему забыли, как на центральной площади Еревана демонстративно в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне поставили памятник фашисту Гарегину Нжде, пособнику Гитлера? Ведь Россия так много претерпела горя от фашизма! Почему забыли, кто давал СССР до 80 процентов топлива для победы над фашизмом, я уже не говорю о более трехсот тысяч погибших граждан Азербайджана. Кто лечил в госпиталях раненных солдат, приютил в своих семьях множество беженцев из России, из блокадного Ленинграда и всего Советского Союза? Почему забыли великого геолога Фармана Салманова - первооткрывателя сибирской нефти, благодаря которой была создана мощная экономика России? И таких примеров можно приводить очень много. Почему это не хотят видеть в упор? Почему?! Когда, наконец, откроются глаза? Азербайджан всегда был настоящим другом России и является стратегическим партнером и по сей день. А что делает Армения? Отрицает все русское и, как только им плохо, сразу же бегут за помощью к России. Вот их истинное лицо! Я призываю россиян не слушать этот поток дезинформации, который льется против Азербайджана. Не надо обращать внимания на армянскую ложь, льющуюся из уст "бедных" Мартиросянов, представляющих себя в мире как самый великострадальческий народ. Многие россияне были в Баку и Азербайджане, воочию видели, какая у нас прекрасная, добрая и гостеприимная страна. И пусть эти псевдожурналисты, на подобии Соловьева и Шейнина, продавшие свою совесть, не вбивают клин в отношения между нашими странами и народами. И еще, будьте бдительны, дорогие россияне. Краснодарский, Ставропольский и Ростовский край заполонили армяне, как в свое время заполонили Карабах. В свое время азербайджанский народ пригрел на своей груди змею, которая очень больно ужалила его. Как известно, после российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора, в 1828-1896 годах из Ирана и Турции на территорию Азербайджана было переселено более 2 миллионов армян. Азербайджанцы очень тепло их приняли, делились последним куском хлеба. Прожив в Азербайджане несколько десятков лет, окрепнув, они стали притеснять местное население, их численность резко выросла в Карабахе и, наконец, они объявили этот регион своей исторической родиной и развязали жестокую войну, проведя этнические чистки. Поэтому, будьте осторожны, чтобы с вами этого не повторилось! ", - сказал Виталий Ковалев.

По его словам, Азербайджан ведет справедливую войну против армянских агрессоров, которые на протяжениии 30 лет оккупировали 20 процентов территории государства, в стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

"Азербайджан на протяжении этих лет старался решить все мирным путем, но все было тщетно, ни один камень, ни одна песчинка не были возращены. Более того, на протяжении этих лет постоянные провокации ВС Армении привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, что продолжается и по сей день. Что еще оставалось делать? По-прежнему гладить по голове агрессора и верить его лживым словам? Азербайджан, в соответствии с международным правом, восстанавливает свою территориальную целостность. Посмотрите, что сегодня творят армянские агрессоры – обстрел баллистической ракетой мирных жителей Гянджи – никогда такого в истории еще не было! Это же военное преступление! Постоянные обстрелы Мингячевира, Тертерского, Агдамского, Геранбойского, Агжабединского, Бардинского и других районов. Одна ракета даже долетела до Абшеронского полуострова, где расположен Баку. В результате этих злодеяний погибло 43 человека, среди которых женщины, старики и дети, более двухсот человек ранено. А сколько разрушено домов и школ! Это же огромная боль на душе! Важно то, что обстрелы мирных жителей Азербайджана продолжились сразу после заключения гуманитарного перемирия при посредничестве России в Москве. Это же явное неуважение к России со стороны Армении! К сожалению, мировое сообщество на все эти злодеяния армянских вооруженных сил смотрит сквозь пальцы, призывая лишь к прекращению огня, хотя должны говорить о немедленном выводе всех оккупационных войск Армении с территории Азербайджана согласно резолюциям ООН. Все мы, русские Азербайджана, гордимся тем, что являемся гражданами этой толерантной и мультикультуральной страны, активно участвуем в общественной и политической жизни этого государства, и во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, вместе со всем народом и армией желаем скорейшего освобождения нашей страны от армянских оккупантов!", - добавил Виталий Ковалев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

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