На улицах Торонто прошла акция протеста против агрессивной политики Армении (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На улицах Торонто (Канада) прошла акция протеста против агрессивной политики Армении, которая на протяжении около 30 лет оккупирует часть территории Азербайджана, совершая чудовищные преступления против мирных жителей, сообщает Trend Life.

Участники акции отметили, что Армения проводит оккупационную, агрессорскую и террористическую политику на государственном уровне, грубо нарушает все международные права и человеческие ценности, лишает гражданское население права на жизнь не только на передовой, но и в отдаленных от линии фронта городах и районах Азербайджана. С 27 сентября в результате агрессии ВС Армении и бомбардировки мирных городов и сел Азербайджана, находящихся вне зоны боевых действий, погибло более 60 человек, среди которых восемь детей, около 300 человек ранены.

В частности, ВС Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, ночью 11 и 17 октября 2020 года подвергли ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана - Гянджу. В результате погибли мирные жители, в том числе маленькие дети и женщины, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам. Во время обоих терактов погибли 23 и ранены 83 мирных жителя, городу нанесен колоссальный ущерб.

Участники скандировали лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Мирные жители неприкосновенны!", "Мы говорим нет терроризму!", "Остановите армянский терроризм!" и другие. Прозвучал гимн Азербайджана, различные музыкальные композиции, выступления активистов.

Было отмечено, что на протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. Армия Азербайджана ведет героическую борьбу с армянскими фашистами, освободив часть оккупированной территории от агрессоров.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)