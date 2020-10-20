Армянские вояки массово больны некрофобией, поэтому обстреливают азербайджанские кладбища (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У всех народов могилы предков являются объектами поклонения. Все религии мира расценивают любое посягательство на места захоронений как святотатство. Покой усопших во всех цивилизованных странах защищен законами. Армения в этом плане – исключение!

Армянские вояки конкретно массово больны некрофобией (страх перед умершими), иначе как назвать их действия, когда они ракетами обстреливают кладбища? Симптомы включают в себя одышку, учащённое дыхание, нерегулярное сердцебиение, потливость, сухость во рту и дрожь, тошноту и беспокойство, психологическую неустойчивость, а также чувство страха и тревоги – все это бесспорно проявляется у армянских вояк, которые бегут от азербайджанских воинов, постоянно проигрывая в сражениях.Эта некрофобия продолжается на протяжении многих лет и также проявляется в уничтожении надгробных памятников на оккупированной территории Азербайджана.

Только за прошедшие недели армянские вояки обстреляли кладбище близ села Бабы Физулинского района, в результате чего серьезно пострадал мавзолей Шейха Бабы, кладбище в селе Ахмедагалылар Агдамского района. В результате разрушено и повреждено множество надгробий и могил. Более того, такие безумные деяния привели и к кровавой развязке, когда армянские шизофреники подвергли артиллерийскому обстрелу похоронную церемонию на городском кладбище в Тертере, в результате чего погибли четверо граждан, еще четверо тяжело ранены. Насколько надо быть таким морально деградированным, бесчеловечным и безжалостным, чтобы умышленно обстрелять кладбище во время похоронной процессии. Это настоящее зверство, варварство, на нормальном языке невозможно подобрать определение этому беспрецедентному по жестокости деянию.

По мнению психиатров, кладбищенский вандализм можно разделить на несколько групп: первое - разграбление захоронений, второе - идейный вандализм, основанный на культе сатанистов и поклонников демонических культов, и третий – вандализм по национальном признаку, и наконец, четвертый - озлобленные на всех и вся люди, которые таким образом вымещают свою злобу ко всему, что есть на земле. Они не рискуют нападать на живых, опасаясь отпора и серьезных правовых последствий, а ощущение безграничного и почти безнаказанного превосходства перед мертвыми подогревает их ущемленное чувство собственного достоинства. Вот и яркий доказательства явных психических отклонений Пашиняна и его приспешника Тонояна, отдающих такие безумные приказы.

Лечитесь, вояки, лечитесь! Хотя, никакое лечение вам не поможет. Ведь вы больны еще страшной болезнью гематофилией - возбуждением от вида и запах крови…А это уже совсем другая история…

И резюмируя, это – очередное проявление армянского фашизма. Обычно, когда армяне терпят поражение на поле боя, то берут на прицел мирных граждан. Да и в жизни они привыкли стаей нападать на людей. Мы видели это и во время первой Карабахской войны, когда армянские фашисты учинили Ходжалинский геноцид. И на этот раз, увидев свою беспомощность перед азербайджанской армией на поле боя и неспособность оказать сопротивление на оккупированных землях, армянские агрессоры обстреливают мирных жителей городов и сел Азербайджана, в результате чего более 60 погибших и 300 раненых.

(Автор: Вугар Иманов)